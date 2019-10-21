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В Червенском районе случился пожар на фабрике по производству валенок

22.10.2019 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Червенском районе был ликвидирован пожар на фабрике по производству валенок.  

По информации МЧС, сообщение о дыме из окон производственного здания ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика» поступило утром 22 октября.  

В Червенском районе случился пожар на фабрике по производству валенок
Фото: МЧС

Спустя несколько минут на месте вызова уже были два первых подразделения спасателей.  

Пожар произошел в цехе по обрезиниванию подошв валенка. Возгорание было ликвидировано. Огонь повредил 12 станков по обрезиниванию подошв и готовую продукцию на общей площади 20 кв. м.  

В Червенском районе случился пожар на фабрике по производству валенок
Фото: МЧС

Устанавливается причина происшествия.  

Одна из рассматриваемых версий – короткое замыкание электропроводки производственного станка.  

Накануне в Минске в ТРЦ «Галилео» загорелась пиццерия – здесь подробнее.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Червенском районе был ликвидирован пожар на фабрике по производству валенок.   По информации МЧС, сообщение о дыме из окон производственного...
 
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