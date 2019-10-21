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Почему в Испании убирают диктатора Франко из мавзолея?

22.10.2019 10:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ВВС объясняет в 100 и 500 словах.



Споры вокруг места захоронения испанского диктатора Франсиско Франко не утихают уже несколько десятилетий, однако на этой неделе начинается финальная глава этой долгой саги.

Правительство Испании сообщило, что в четверг останки Франко будут эксгумированы и перемещены на кладбище в Мадриде.

Почему же власти пошли навстречу тем, кто требовал перезахоронить каудильо? И почему эта тема вызывает столь ожесточенные дебаты в испанском обществе?

В 100 словах


Франсиско Франко правил Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году. Он был похоронен в мавзолее мемориального комплекса Долина Павших в 60 км от Мадрида.



Со временем этот монумент стал излюбленным местом крайне правых, за что его невзлюбили многие испанцы.

Социалистическое правительство Испании планирует перенести останки диктатора к месту захоронения его супруги на кладбище в Мадриде.

Как ожидается, эксгумация продлится около трех часов. Чтобы избежать массовых протестов, останки, возможно, доставят на кладбище на вертолете.

Родные Франко и его крайне правые сторонники пытались заблокировать это решение, однако у них ничего не вышло.

В 500 словах


Франко победил в Гражданской войне в Испании 1936-1939 годов. Она началась после того, как он со своими сторонниками выступил против избранного левого правительства.

Он установил в стране диктатуру и объявил себя лидером государства - каудильо. Авторитарное правление Франко продлилось вплоть до его смерти в 1975 году, после чего Испания перешла к демократии.

Хотя страна уже более 40 лет идет по демократическому пути, наследие Франко все еще волнует испанцев. После смены политического режима произошел негласный "договор забвения", в соответствии с которым статуи Франко были снесены, а названные в его честь улицы - переименованы.

Но его забальзамированные останки до сих пор хранятся в огромном мавзолее в Долине Павших рядом с десятками тысяч жертв гражданской войны, воевавших по разные стороны баррикад.

Многие испанцы считают, что Долина Павших посвящена победе националистических сил Франко над республиканцами в 1930-х годах. В пользу этого говорит и тот факт, что в строительстве монумента принимали участия политзаключенные, чей принудительный труд использовался во времена диктатуры Франко.

К тому же Долину Павших давно облюбовали крайне правые, которые собираются здесь в каждую годовщину смерти Франко, чтобы почтить его память.


Социалистическое правительство Испании, пришедшее к власти в июне прошлого года, обещало эксгумировать останки диктатора.

Власти хотят превратить Долину Павших в "место поминовения, скорби и почитания погибших в войне". Присутствие останков Франко в центре мемориала социалисты называют оскорблением демократии.

Многие потомки жертв диктатуры Франко поддерживают план перезахоронения каудильо, однако этот вопрос посеял серьезный раскол в общественном мнении.

В августе прошлого года правительство приняло декрет о перезахоронении останков Франко, несмотря на протесты его потомков и правых партий. Власти хотели найти более скромное место для останков диктатора, где его сторонники уже не смогут проводить массовые собрания.

Родственники Франко настаивали, что в таком случае его следует перезахоронить в семейном склепе в кафедральном соборе Альмудена в центре Мадрида.

Власти в ответ заявляли, что бывший диктатор не может быть похоронен там, где его могут публично прославлять.

Правительство также отклонило эту просьбу по соображениям безопасности. Позицию властей поддержали и в Ватикане.

В сентябре Верховный суд Испании единогласно одобрил решение об эксгумации останков Франко, отклонив жалобу его потомков.

Власти намеревались провести перезахоронение до внеочередных парламентских выборов 10 ноября и в итоге определили окончательную дату эксгумации - 25 октября. Останки диктатора будут захоронены на мадридском кладбище Эль-Пардо-Мингоррубио.

Как сообщает испанская газеты El Pais, на эксгумации будут присутствовать судебный медицинский эксперт, потомки Франко и министр юстиции страны Долорес Дельгадо.

Издание также подсчитало, что процесс демонтажа гранитной плиты на могиле каудильо обойдется казне примерно в три тысячи евро.
 
 
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