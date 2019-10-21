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"Наши пути разошлись": принц Гарри впервые прокомментировал конфликт с принцем Уильямом

22.10.2019 10:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Долгое время в британских СМИ утверждали, что с приходом Меган Маркл в королевскую семью отношения между братьями Гарри и Уильямом дали трещину: принцы якобы стали много ссориться, отчаялись найти компромисс и общаются только на мероприятиях, присутствия на которых никак не избежать.



Вчера принц Гарри впервые рассказал, так ли все плохо в отношениях, за которые многие британские подданные переживают больше, чем за свои, пишет Super.ru.

Ранее Букингемский дворец называл эти ссоры вымыслом прессы и спекуляциями, но сам герцог Сассекский не был так категоричен и не стал отрицать наличие проблем: "Наша семья находится под постоянным давлением, в таких условиях конфликты просто неизбежны. Но мы братья и всегда ими будем. Сейчас наши пути разошлись, но я всегда буду рядом, если нужно, и он сделает то же для меня. Да, мы видимся реже, потому что заняты, но я его очень люблю, а многие вещи в прессе раздуты. Мы братья, у нас бывают хорошие и плохие времена".


Также в новом документальном фильме о недавнем королевском туре по Южной Африке Гарри снова подчеркнул, насколько тяжело быть членом столь влиятельной семьи и круглосуточно находиться под прицелом СМИ: "Часть моей работы - делать вид, что все в порядке, и во многих случаях "подставить другую щеку". Но для нас с Меган есть вещи, которые причиняют слишком много боли, учитывая, сколько слухов о нас на самом деле являются ложью. Мы все равно стараемся оставаться собой и делать то, во что верим. Ничто не заставит меня играть в ту же игру, которая убила мою маму".
 
 
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Долгое время в британских СМИ утверждали, что с приходом Меган Маркл в королевскую семью отношения между братьями Гарри и Уильямом дали трещину: принцы якобы стали...
 
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