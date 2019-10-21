|
Эх валенки! Под Минском горела войлочная фабрика
Источник материала: Партизан
Вызов спасателям со Смиловичской валяльно-войлочной фабрики поступил в 6:50.
Смиловичская фабрика занимается производством валенок.
Пожар случился в цеху, где на подошву обуви наносится резиновое покрытие.
Огонь повредил 12 станков и готовую продукцию на площади в 20 кв. м.
Цех не был оборудован автоматической пожарной сигнализацией.
Рассматривается версия короткого замыкания в станке, сообщает МЧС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вызов спасателям со Смиловичской валяльно-войлочной фабрики поступил в 6:50.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)