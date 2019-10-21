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Белорусский криминал в ЕС: ограбления банков, ювелиров, фур

22.10.2019 09:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным белорусских борцов с организованной преступностью, в странах Евросоюза находятся несколько сотен граждан Беларуси, которые занимаются там исключительно криминальной деятельностью и подконтрольны нашим уголовным авторитетам, в том числе и ворам в законе. Новости о результатах их криминальной деятельности эпизодически приходят из ЕС.

Белорусский криминал в ЕС: ограбления банков, ювелиров, фур
«Сильные новости» поинтересовались подробностями.

В конце минувшей недели Европол сообщил о ликвидации в ФРГ белорусской ОПГ, занимавшейся грабежами фур, перевозивших дорогостоящие товары. В состав группы входили как минимум шестеро граждан Беларуси. Налеты совершались на парковках и в зонах отдыха вдоль автотрасс на территории федеральной земли Нижняя Саксония.

По данным полиции, члены ОПГ прибыли в ЕС специально для совершения преступлений. Свою криминальную деятельность они начали в декабре 2018 года и сумели совершить почти 60 краж с общим ущербом свыше 500 тыс. евро. В распоряжении налетчиков имелось несколько легковых автомобилей и фур для перевозки и сбыта краденого в другие страны.


В ходе расследования появилась основания подозревать белорусов и в совершении аналогичных преступлений во Франции. Четырех членов ОПГ, включая ее главаря, поймали с поличным 10 октября. В ходе задержания была конфискована фура с украденными телевизорами. В операции по ликвидации группировки участвовали сотрудники правоохранительных органов Германии, Франции, а также Чехии и Европола. Расследование продолжается.

Как стало известно «Сильным новостям», все задержанные принадлежат к так называемой «оршанской» группировке, которая совершала преступления, как дома, так и выезжая на криминальные дела в ЕС, а после успешных ограблений возвращалась в Беларусь. Примечательно, что главарь «оршанских» был задержан два месяца назад в родном городе. Остальные члены ОПГ выбрали себе нового лидера и успели уехать за границу, где продолжили свою криминальную деятельность.

«Вся необходимая информация для их задержания была предоставлена нами, так что этим преступникам и за границей от нас не спрятаться», — сообщил «Сильным новостям» заместитель начальника ГУБОПиК МВД Беларуси половник милиции Владимир Тихиня.


По данным белорусских борцов с оргпреступностью, сегодня в странах ЕС находится порядка 400-500 граждан Беларуси, которые в милицейской базе значатся как воры-домушники, угонщики автомобилей, разбойники и прочие. В их числе порядка двух десятков уроженцев Гомельщины. Некото е из них так называемые «дикие», которые, образно выражаясь, сами по себе, но большинство из них подконтрольны лидерам уголовно-криминальной среды, среди которых и белорусские воры в законе. Европейские ценности их интересуют в прямом материальном смысле.

Почти десять лет назад к уголовной ответственности привлекли членов гродненской ОПГ, ко рые на территории Германии совершили 34 нападения на банки и унесли около 800 тыс. евро. Совсем недавно, в сентябре, еще один ранее неоднократно судимый на родине белорус засветился в вооруженном нападении в Вене на ювелирный магазин.

К месту заметить, что в ГУБОПиК предвидели ситуацию с гастролирующим по Европе нашим криминалом, а потому специально в управлении был создан отдел по противодействию организованной международной преступности. Как заметил в беседе с корреспондентом «Сильных новостей» Владимир Тихиня: «На Западе серьезно взялись за наших преступников. Их будут выдавливать обратно, и мы к этому должны быть готовы».
 
Теги: Новости
 
 
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