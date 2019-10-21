Обнаружена жемчужина, которой 8 тысяч лет

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сообщает ВВС. Жемчужина, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет, была найдена во время раскопок на острове Марава, где также обнаружили остатки сооружений эпохи неолита,ВВС.





По словам специалистов, открытие свидетельствует о том, что уже в те времена жемчуг был предметом торговли или обмена.





Находка будет выставлена на обозрение в музее Лувр Абу-Даби в конце этого месяца.



