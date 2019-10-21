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Обнаружена жемчужина, которой 8 тысяч лет

22.10.2019 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Древнейшую в мире жемчужину нашли в Абу-Даби.


Фото AFP

Жемчужина, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет, была найдена во время раскопок на острове Марава, где также обнаружили остатки сооружений эпохи неолита, сообщает ВВС.

По словам специалистов, открытие свидетельствует о том, что уже в те времена жемчуг был предметом торговли или обмена.

Находка будет выставлена на обозрение в музее Лувр Абу-Даби в конце этого месяца.
 
 
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Древнейшую в мире жемчужину нашли в Абу-Даби.
 
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