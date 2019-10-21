Глен Хэнлон: чтобы стать хорошим тренером, Грабовскому нужно понять, что с игроками дружить нельзя

- Общаетесь с Крэйгом Вудкрофтом? Удивлены его возвращению в минское "Динамо"?





- Мы не контактируем. Но я очень близко общаюсь с его братом Тоддом. Мы вместе работали в "Вашингтоне", Беларуси и Швейцарии, это очень важный и толковый специалист. Сейчас он ассистент главного тренера в "Виннипеге". А возвращение Крэйга меня не удивило, поскольку это тоже грамотный тренер с богатым международным опытом. Еще более важно то, что он выводил динамовцев в плей-офф и игроки верят в него.





Знаю, что многие журналисты рассуждают о том, нужен ли иностранный тренер. Но люди не понимают, что КХЛ — международная лига. Она старается привлечь лучших специалистов в мире. Национальность не имеет значения. Профессиональный спорт — это большие деньги и серьезный бизнес, все ради победы. Когда тренеров приглашают, с ними проводят собеседование. Если это коуч из-за рубежа, важно, чтобы он понимал культуру страны и историю каждого игрока. Говоря это, я в то же время считаю, что специалист из Северной Америки не должен сразу ехать в КХЛ. В европейском хоккее есть чему поучиться, и для начала желательно набраться опыта в более слабых лигах Старого Света. У Крэйга такой опыт есть. А я смотрю каждый матч "Динамо". Нравится, как играет команда. Надеюсь, однажды мы сядем с Вудкрофтом и поговорим о хоккее.









- Крэйгу помогает Михаил Грабовский. Вы видели в нем тренерский потенциал?





- Михаил играл очень большую роль в сборной. Его подготовка к тренировкам и матчам — это мировой уровень. Он посвящал значительную часть дня подготовке к тренировке и восстановлению перед следующим занятием. Грабовский часто был в моем офисе, смотрел, как другие игроки действуют в нападении, в большинстве… Когда игрок активно изучает хоккей, он обычно становится впоследствии тренером. Поэтому я не удивился.





tut.by . Для Михаила сложнее всего то, что многие динамовцы для него почти друзья. Ему нужно понять, чтобы стать хорошим тренером, с игроками дружить нельзя. Если Грабовскому удастся этот переход от менталитета хоккеиста к менталитету тренера, он будет очень успешен. Но ради работы ему придется пожертвовать временем, уделяемым семье. Коучам необходима серьезная поддержка со стороны близких. Правда, чем дольше ты в браке, тем это легче. Будет здорово, если звездный белорусский игрок станет звездным тренером, — цитирует



