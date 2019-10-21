Арина Соболенко: расплакалась, потому что ничего не смогла сделать

- О, перед этим я как раз выиграла титул в Ухане и прибыла в Пекин, ожидая показать отличный уровень. Я ощущала усталость, но все равно хотела добиться чего-то хорошего. Думаю, мне просто нравится играть в Китае. Мне не понравилось поражение. Это был трудный матч, я ничего не могла сделать. Я старалась изо всех сил, но уровень моей игры был невысоким. Я была очень уставшей и после игры расплакалась, потому что ничего не смогла сделать. Я не смогла победить. Проигрывать всегда тяжело, поэтому иногда мы плачем. Иногда это происходит в раздевалке, а бывает, что плачешь сразу после окончания матча, — цитируетсо ссылкой на ASAP Sports.