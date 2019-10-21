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«Пикник» снова выступит в Минске с психоделическим концертом

22.10.2019 11:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская рок-группа «Пикник» выступит в Prime Hall с новой программой «В руках великана» уже 3 декабря.


Фото: Ирина Дуплевская

«Пикник» представляет новую концертную программу «В руках великана». То же название получил и выходящий в сентябре новый альбом. Сейчас музыканты репетируют те песни из альбома, которые органично впишутся в контекст представления. Предполагаются к исполнению следующие композиции: «Счастливчик», «В руках великана» (в этой песне снова запоет «электрический рот»), «Лиловый корсет», «Сияние» (эту песню «Пикник» уже исполнял несколько раз на своих концертах) и «Карма».

По заведенной традиции «Пикник» готовит концептуальный видеоарт, задействованы аниматоры из разных стран. Художники и инженеры работают над оформлением сцены и новыми персонажами, которые поразят воображение самых искушенных поклонников «Пикника».


Концерт группы в Санкт-Петербурге. Фото: Виктория Атаманчук

Из песен, которые давно не исполнялись на концертах, можно выделить «Иглу» и «Инкогнито». Конечно, концерт не может состояться без музыкальных и сценических визитных карточек группы. Напомним лишь некоторые. Если говорить о песнях, то это «Египтянин», «У шамана три руки», «Говорит и показывает!» и многие другие. А если упомянуть персонажей, то это и гигант на ходулях, и неоновый рыцарь, и кукла с человеческим лицом. И, наконец, эксклюзивные инструменты: новоегипетский инструмент, световой гиперболоид и живая виолончель. По мере приближения концерта завеса тайны будет приподниматься, а зрители — открывать для себя все новые и новые подробности. И вместе с музыкантами «Пикника» окажутся в руках великана…

Когда: 3 декабря, 19.00.

Где: .

Сколько: от 70 рублей.

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Российская рок-группа «Пикник» выступит в Prime Hall с новой программой «В руках великана» уже 3 декабря.
 
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