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Семь причин всегда быть сытым

22.10.2019 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый знает об эпидемии ожирения, но мало кто говорит о другой проблеме — когда люди пропускают трапезу из-за бешеного рабочего ритма или желания похудеть. «Здоровье Mail.ru» рассказывает, почему лучше быть сытым, чем голодным.


Источник: pixabay.com

Организм нельзя обмануть

Диеты, во время которых человек должен постоянно себя ограничивать, не работают. Вообще, правильное питание и физические нагрузки помогают справиться с лишним весом лишь в краткосрочной перспективе, то есть до тех пор, пока вы ведете ЗОЖ.

Нельзя «поголодать» несколько дней — и на всю жизнь получить красивую фигуру. Скорее всего, эффект будет прямо противоположным. Рано или поздно человек сорвется. Организм сложно обмануть: когда он начинает получать пищу после долгих ограничений, то стремится запасти жир на случай, если опять наступят «тяжелые дни». Чаще всего потерянные килограммы возвращаются, и к ним прибавляются новые.

Хорошая стратегия — всегда быть сытым, но за счет правильных продуктов.

В общих чертах, диетологи рекомендуют, чтобы основу рациона составляли овощи, фрукты и злаки, мясо — преимущественно белое и в умеренных количествах. Избегать стоит красного, обработанного мяса, сосисок, колбасы и фастфуда.

Импульсивность — ваш враг

Если вы импульсивный человек, вам ни в коем случае не стоит ударяться в популярные диеты и зацикливаться на здоровом питании, это может обернуться проблемами.

Загоревшись идеей, импульсивные люди зачастую бросаются в омут с головой, не думая о последствиях. В случае, когда такой идеей оказывается «правильное питание», сильно повышается риск расстройств пищевого поведения — булимии, анорексии, орторексии. Если вы хотите похудеть, лучше обратиться к диетологу или к психотерапевту.

Ученые не советуют ходить по магазинам, когда вы голодны. Речь не только о продуктовых супермаркетах, где вы можете накупить много нездоровой еды. Однажды психологи провели исследование, во время которого двум группам испытуемых — сытым и голодным — предложили взять бесплатно сколько угодно канцелярских скрепок. Голодные люди обычно брали больше.

Считается, что в этом виноват «гормон голода» грелин, который вырабатывается в клетках пищеварительного тракта. Он вызывает желание «покушать» и в целом делает человека более импульсивным.

Голод — это риск


Фото: Pixabay.com

В состоянии голода любое животное будет недооценивать риски и с большей вероятностью совершать опасные для себя поступки. Например, голодные хищники готовы атаковать крупную, хорошо защищенную жертву, схватка с которой может обернуться гибелью.

Это показывает эксперимент на плодовых мушках-дрозофилах. Животные чувствуют даже небольшие количества углекислого газа и стараются покинуть опасное место, при этом они очень любят гниющие фрукты. Во время эксперимента нейробиологи помещали мух в среду только с углекислым газом или с углекислым газом и запахом гниющих фруктов. Оказалось, что почуяв пищу, голодные дрозофилы намного легче преодолевали отвращение к углекислому газу.

А как насчет людей? Как мы уже говорили, гормон грелин делает поведение более импульсивным. Поэтому у любителей жестких диет со временем повышается риск постоянного переедания и ожирения. Но страдает не только пищевое поведение: например, во время одного исследования голодные мужчины выбирали из предложенных вариантов азартных игр наиболее рискованные.

Голодный — значит злой

Возможно, вы замечали, что после пропущенного обеда у вас плохое настроение, и вас все бесит. Действительно, голодание провоцирует стресс и негативные эмоции. В 2018 ученые нашли тому подтверждение во время эксперимента на крысах.

Животным вводили препарат, который снижает уровень сахара в крови, и помещали их в определенную камеру. Затем их переносили в другую камеру и делали укол с обычной водой. Когда позже крысам предлагали выбрать одну из камер, они избегали той, где им ввели препарат. В состоянии гликемии у животных в крови обнаружили повышенный уровень кортикостерона, одного из гормонов стресса. А израильские ученые решили проверить, как голод влияет на решения судей о досрочном освобождении заключенных. Оказалось, что больше всего положительных решений принимается после обеденного перерыва.

Сытые лучше учатся и работают


Фото: pixabay.com

После обеденного перерыва совсем не хочется работать: организм направляет все ресурсы на переваривание пищи. Но состояние голода ничем не лучше. Многие исследования показали, что дети, которые плохо питаются, хуже учатся в школе. В первую очередь это связано с тем, что голодному человеку сложно концентрировать внимание.

Если вы из разряда гениев, которые, будучи увлеченными интересной идеей, могут трудиться с утра до ночи, забыв о завтраке, обеде и ужине, — вам крупно повезло. Все же о приемах пищи забывать не стоит, от этого зависит ваша работоспособность.

Есть просто полезно

Главный аргумент за то, чтобы питаться регулярно и полноценно, — это ваше здоровье. Чтобы чувствовать себя хорошо, вам нужны питательные вещества. Частые голодания и строгие непродуманные диеты со временем грозят потерей мышечной и костной массы, хронической усталостью, депрессией, повышенным артериальным давлением, у женщин — нарушением месячных и репродуктивной функции.

Если у вас проблемы с пищевым поведением или лишним весом, обратитесь к специалисту — без самодеятельности и «суперметодик» от сомнительных «экспертов».

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Каждый знает об эпидемии ожирения, но мало кто говорит о другой проблеме - когда люди пропускают трапезу из-за бешеного рабочего ритма или желания похудеть.
 
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