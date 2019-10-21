Единый день безопасности дорожного движения пройдет 25 октября

Источник материала: Аргументы и факты

Сотрудники милиции общественной безопасности проведут выступления в организациях, на предприятиях, в учебных учреждениях с целью информирования, разъяснения и напоминания Правил дорожного движения.

Как рассказала "АиФ" старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК, в этих выступлениях будут даны рекомендации пешеходам о правилах перехода проезжей части, использования световозвращающих элементов в темное время суток, особое внимание стражи порядка уделят разъяснению самым юным участникам дорожного движения правил безопасного поведения на дорогах, так как совсем скоро начнутся школьные каникулы и у детей появится много свободного времени, которое они будут проводить на улице. А улица таит в себе множество опасностей, которые несовершеннолетние участники дорожного движения не всегда способны предвидеть и правильно оценить. Поэтому самое время повторить основные правила безопасного поведения.

Очень важно, чтобы ребята не только знали эти правила, но понимали, а также могли их применить в реальных жизненных ситуациях. Уважаемые родители! Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма обучения.

В период каникул возможны длительные поездки за город, в связи с этим Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

При этом ремень безопасности должен фиксировать ребенка правильно, т. е. диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

За неиспользование детских удерживающих устройств в случаях, когда они обязательны, предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин. В случае повторного такого нарушения в течение года предусмотрен штраф в размере от 2 до 8 базовых величин.

Водителям необходимо быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, особенно на дворовых территориях и в местах массового скопления детей.