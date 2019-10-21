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У белоруски на польской границе забрали BMW X5
22.10.2019 11:12 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
За рулем BMW X5 2015 года была 41-летняя гражданка Беларуси.
В время детального досмотра выяснилось, что номер на кузове перебит,
Хозяйку авто допросили и отпустили. Машину передали полиции.
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Автомобиль стоимостью 165 тысяч злотых, или около 43 тысяч долларов, конфисковала польская сторона в пункте пропуска „Кузница“.
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