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У белоруски на польской границе забрали BMW X5

22.10.2019 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

У белоруски на польской границе забрали BMW X5
Погранслужба Польши

За рулем BMW X5 2015 года была 41-летняя гражданка Беларуси.

В время детального досмотра выяснилось, что номер на кузове перебит, сообщает пограничная служба Польши.

Хозяйку авто допросили и отпустили. Машину передали полиции. 

У белоруски на польской границе забрали BMW X5
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Автомобиль стоимостью 165 тысяч злотых, или около 43 тысяч долларов, конфисковала польская сторона в пункте пропуска „Кузница“.
 
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