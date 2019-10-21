«Чем сильнее болит, тем лучше тренировался». Фразы, по которым можно узнать плохого тренера

Источник материала: Tut.by

«Я посажу тебя на шпагат за неделю. Болит — это хорошо. Потренируйся без меня». Собрали фразы, которые вы не должны слышать от профессионалов в тренажерном зале. А два тренера объяснили GO.TUT.BY, что стоит за избитыми утверждениями.

Марина Медведькова работает фитнес-тренером больше десяти лет, Александр Ракуть в спорте — больше семи и четыре года занимается персональными тренировками. Они рассказывают, на какие фразы тренеров стоит обратить внимание — и какие из этого сделать выводы.

«Тренируйся, как все»

Фото: из личного архива. Александр Ракуть

Оба тренера уверены: все люди индивидуальны, и их занятия в тренажерном зале должны быть такими же. Александр поясняет: тренировки могут быть похожими — но все равно должны быть разными с точки зрения технического подхода. Ведь даже одни и те же упражнения все люди будут выполнять по-своему. Например, тяги кто-то выполнит спиной, а кто-то за счет ног. Именно тренер должен рассказать и показать правильную технику клиенту и грамотно расставить акценты на тренировке.

«Позанимайся без меня»

Часто на тренировках звучит фраза: «Вот мы с тобой делали в прошлый раз упражнение, давай и сейчас так: сразу это, потом вон то». Александр считает, что такой формулировке в зале не место. Особенно если вы пришли на персональное занятие, которое иногда несет и психотерапевтическую функцию.

— Кто-то приходит на тренировку, чтобы скорректировать вес, кто-то — потому что тоскливо дома одному, а кто-то — чтобы оставить дома детей с мужем и отдохнуть. Тренер должен быть рядом с вами и отслеживать каждое движение, а не залипать в телефоне. Конечно, он не должен дышать вам на ушко или внедряться в ваше личное пространство. Но присматривать за вами обязан.

Фото: из личного архива. Марина Медведькова

Марина добавляет:

— Если вы платите за персональную тренировку, то она должна быть персональной — тет-а-тет. Не может быть индивидуальным занятие в группе из 2−3 человек, тренер не должен отвлекаться на кого-то другого. Или говорить: «Сделай три подхода, я пойду кофе попью». Он должен быть в процессе и не оставлять вас наедине с тренажером.

«Чем сильнее болит, тем лучше тренировался»

Марина не раз слышала, что клиенты часто думают, что если ничего не болит, то тренировка прошла зря. Тренер развенчивает миф:

— Выраженность мышечной боли не является показателям эффективности тренировки, если цель именно оздоровительный фитнес. Особенно если эта боль на неделю, и человек все это время не может передвигаться и нормально сидеть. Если есть регулярные боли, то нужно задуматься о неадекватной нагрузке на данном тренировочном этапе или об упражнениях, которые вам не подходят.

«Не ленись, жми еще»

Тренеры убеждают, что резких нагрузок в зале быть не должно — особенно без оценки ваших возможностей.

— Когда человеку плохо и не комфортно, а ему говорят: «Ты ленишься, жми до отказа» — это повод задуматься, что и как долго вы сможете жать, — поясняет Марина. — Прежде чем давать такие рекомендации, тренер должен сделать визуальную диагностику осанки, собрать данные о травмах, давлении, возрасте, перенесенных заболеваниях. Важна и открытость самих занимающихся: если у вас есть проблемы, скажем, с шеей — об этом нужно сообщить тренеру. Профессионал, вероятнее всего, скорректирует ваш тренировочный план, а тренер без опыта оставит свои протокольные упражнения — приседы, выпады и т.д. Стоит задуматься, если после тренировки чувствуется нехарактерная мышечная боль, а ваш тренер говорит, что вас могло продуть и советует мазь. Или если у вас в процессе тренировки кружится голова, а тренер предлагает дома выпить таблетку.

«Ты жирная»

— Слова «жирная», «пухлая» в тренерской лексике не используются, — поясняет Саша. — А все замеры должны происходить по желанию клиента. Например, девушка взвешивается, и я никогда не стою над весами: захочет скажет, захочет соврет. Главное, чтобы она сама понимала, что хочет работать.



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«Качаем пресс, чтобы не было живота»

Марина приводит еще одну частую ошибку тренеров без опыта и образования — убирать жир точечно.

— Локального жиросжигания нет. Если тренер говорит, что нужно качать только пресс, чтобы убрать слой жира в области живота, то вам нужно задуматься, специалист ли он в том, что делает. Например, приходит клиентка — худые ноги, худой верх, но объемный живот, а тренер включает на всю тренировку только упражнения на мышцы брюшного пресса. Либо наоборот, приходит девушка с объемными ягодицами и качает весь час только ноги, стараясь сбросить только в этой области. Это провальный вариант: к проблеме нужно подходить комплексно, должно быть задействовано большее количество мышечных групп.

«Сядешь на шпагат за неделю»

— Часто в тренажерный зал приходят люди, которые что-то хотят исправить в себе. Например, похудеть или сесть на шпагат, — рассказывает Марина. — И вот тренер говорит: «За неделю тебя посадим». И начинается работа через боль: на ноги становятся, сверху ложатся. А у человека может быть сколиоз — это не учитывается. И потом обеспечена боль в пояснице, могут быть травмы связок тазобедренного сустава. Кроме того, профессиональный тренер не даст прогноз, что мы «тебя похудеем» за месяц на 20 кг — это процесс, который зависит от многих факторов и физиологии.

Чтобы избежать неприятных последствий, тренеры рекомендуют обращать внимание на образование тех, с кем вы занимаетесь, и не стесняться спрашивать об этом.

— За чей-то непрофессионализм можно поплатиться здоровьем: если не во время тренировки, то после, — подытоживает Марина.

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