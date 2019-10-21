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Кандидаты по избирательному округу №15
22.10.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> 17 октября 2019 года решением окружной избирательной комиссии Пинского сельского избирательного округа №15 зарегистрированы следующие кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва:
Бегеба Валентина Константиновна, 18 мая 1968 года рождения, директор коммунального унитарного предприятия "Детский реабилитационно-оздоровительный центр "Свитанак", проживающая в городе Пинске, беспартийная.
Ковалец Анатолий Павлович, 28 февраля 1959 года рождения, инженер общества с дополнительной ответственностью "КМСТРОЙ", проживающий в городе Пинске, беспартийный.
Мойсеянчик Александр Владимирович, 25 ноября 1973 года рождения, председатель Лопатинского сельского Совета депутатов, проживающий в агрогородке Лопатино Пинского района, беспартийный.
Мороз Дмитрий Владимирович, 21 марта 1991 года рождения, индивидуальный предприниматель, проживающий в городе Пинске, член Либерально-демократической партии.
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17 октября 2019 года решением окружной избирательной комиссии Пинского сельского избирательного округа №15 зарегистрированы следующие кандидаты в депутаты Палаты...
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