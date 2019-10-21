ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кандидаты по избирательному округу №15

22.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> 17 октября 2019 года решением окружной избирательной комиссии Пинского сельского избирательного округа №15 зарегистрированы следующие кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва:


Бегеба Валентина Константиновна, 18 мая 1968 года рождения, директор коммунального унитарного предприятия "Детский реабилитационно-оздоровительный центр "Свитанак", проживающая в городе Пинске, беспартийная.


Ковалец Анатолий Павлович, 28 февраля 1959 года рождения, инженер общества с дополнительной ответственностью "КМСТРОЙ", проживающий в городе Пинске, беспартийный.


Мойсеянчик Александр Владимирович, 25 ноября 1973 года рождения, председатель Лопатинского сельского Совета депутатов, проживающий в агрогородке Лопатино Пинского района, беспартийный.


Мороз Дмитрий Владимирович, 21 марта 1991 года рождения, индивидуальный предприниматель, проживающий в городе Пинске, член Либерально-демократической партии.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 октября 2019 года решением окружной избирательной комиссии Пинского сельского избирательного округа №15 зарегистрированы следующие кандидаты в депутаты Палаты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шоколадные конфеты напечатали на 3D-принтере в Сингапуре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика