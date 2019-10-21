Минчанин обманул более 10 человек на 100 000 долларов

Источник материала: Аргументы и факты

По данным ГУВД Мингорисполкома, парень размещал в Сети объявления о поиске партнеров для развития бизнеса. Он знакомился с заинтересовавшимися людьми и показывал им свой небольшой магазин в одном из торговых центров столицы. При этом молодой человек утверждал, что является продавцом брендовой одежды.

Под предлогом расширения сети магазинов минчанин взял в долг около 100 000 долларов. Обещал отдать с процентами и писал расписки. Однако по истечении срока деньги он не вернул.

Выяснилось, что полученные деньги мужчина потратил на личные нужды и азартные игры.