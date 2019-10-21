Минчанин обманул более 10 человек на 100 000 долларов

По данным ГУВД Мингорисполкома, парень размещал в Сети объявления о поиске партнеров для развития бизнеса. Он знакомился с заинтересовавшимися людьми и показывал им свой небольшой магазин в одном из торговых центров столицы. При этом молодой человек утверждал, что является продавцом брендовой одежды.
Под предлогом расширения сети магазинов минчанин взял в долг около 100 000 долларов. Обещал отдать с процентами и писал расписки. Однако по истечении срока деньги он не вернул.
Выяснилось, что полученные деньги мужчина потратил на личные нужды и азартные игры.
В милиции сообщили: если вы пострадали от действий указанного молодого человека, обращайтесь в Советское РУВД Минска (пер. Я.Колоса, 3) или по телефонам 8 (017) 292-02-02, 8 (017) 239-67-89, 8 (033) 107-69-57.