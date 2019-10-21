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Глава «Белгоспищепрома» Александр Забелло ушел в отставку
Источник материала: БДГ
Об уходе Забелло с должности
По данным портала, глава государственного концерна написал заявление об уходе после возникновения к нему интереса у правоохранителей.
Председатель концерна сказал своим работникам, что причина - коррупция в «крысталловском» холдинге.
Информация пока официально не подтверждена, на
Из неофициальных источников сообщается об отставке гендиректора «Минск Кристалл Групп».
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Об уходе Забелло с должности сообщает TUT.by со ссылкой на три своих «информированных источника».
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