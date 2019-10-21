Глава «Белгоспищепрома» Александр Забелло ушел в отставку

Об уходе Забелло с должности сообщает TUT.by со ссылкой на три своих «информированных источника».

По данным портала, глава государственного концерна написал заявление об уходе после возникновения к нему интереса у правоохранителей.

Председатель концерна сказал своим работникам, что причина - коррупция в «крысталловском» холдинге.

Информация пока официально не подтверждена, на сайте предприятия Забелло еще указан как председатель. На своей должности он отработал 7 лет.

Из неофициальных источников сообщается об отставке гендиректора «Минск Кристалл Групп».