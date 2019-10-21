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Вратарь турецкой команды был удален на 12-й секунде матча
Источник материала: Tut.by
Турецкий вратарь Серкан Кырынтылы получил красную карточку уже на 12-й секунде матча между «Коньяспором» и «Малатьяспором».
Футболист гостей вскоре после начала встречи отправил мяч в сторону штрафной соперника, а вратарь, не рассчитав траекторию, вышел слишком далеко и словил мяч за пределами штрафной. Кырынтылы быстро понял, что удаления за такой фол не избежать, и, схватившись за голову, ушел в раздевалку.
Его команда в итоге проиграла матч со счетом 0:2.
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Турецкий вратарь Серкан Кырынтылы получил красную карточку уже на 12-й секунде матча между «Коньяспором» и «Малатьяспором».
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