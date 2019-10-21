«Будто под гипнозом, оформили кредит на 3600 рублей». Как не купить на презентации что-нибудь ненужное

Источник материала: Tut.by

«Ничего покупать не собирались, только посмотреть. Однако домой с мужем пришли с двумя комплектами постельного белья и моющим пылесосом. И кредитом на 3 года под 15% на 3600 рублей», — рассказывает пенсионерка Нина Ивановна, которая сходила на презентацию бытовой техники. Если посмотреть, сколько подобных жалоб и отзывов в интернете, счет идет на сотни. Люди жалуются, что товары очень дорогие, и подозревают, что покупать их заставляют с помощью гипноза. FINANCE.TUT.BY узнал, почему презентации не запретят, раз на них столько жалоб, что заставляет людей покупать товары по космическим ценам и как не принести с презентации ненужную покупку.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

Покупатель: «Не понимала что делала, будто под гипнозом каким была»

В редакцию обратилась жительница одного из райцентров Могилевской области. Женщина сходила на презентацию товаров, а теперь не может сдать купленное на ней.

— Позвонили по телефону, пригласили на презентацию бытовой техники. Сразу даже не думала никуда идти. А потом с мужем решили, что сходим, вдруг что-то интересное покажут, — рассказывает пенсионерка Нина Ивановна (имя изменено по просьбе героя публикации). — В зале было довольно много людей. Молодые работники фирмы рассказывали про товары, которые они продают, показывали, как работает пылесос, зрители хлопали.

Женщина говорит, что ничего они с мужем покупать не планировали, денег у них с собой не было. Но ведущий презентации объявил, что они выиграли моющий пылесос. Но для того, чтобы его забрать, нужно купить два комплекта белья из шерсти.

— Я не понимала, что делала, — вспоминает пенсионерка. — Будто под гипнозом каким была. Мы оформили кредит на 3600 рублей на 3 года под 15% годовых и пошли домой с пылесосом и бельем. Придя немного в себя, мы поняли что, мягко говоря, переплатили, да и проводка в нашем доме не выдержит мощности пылесоса.

На следующий день семья связалась с фирмой-продавцом, чтобы договориться о возврате товара. Но там, как рассказывает пенсионерка, предложили вернуть только часть товара — один комплект постельного. А все остальное за 1850 оставить себе. Такой вариант покупателей не устроил, и они стали настаивать на полном возврате товара.

— Единственный вариант, на который согласился продавец, мы покупаем ножи за 500 рублей, а белье и пылесос у нас заберут в конце следующей недели. Но 2 недели, которые по закону у нас есть на возврат качественного товара, уже истекут. Плюс проценты по кредиту в банке капают. Кто их будет платить? — задается вопросом женщина. — И откуда вообще у этой фирмы мой номер телефона?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

Нина Ивановна не первая, кто купил на презентации то, что ему, как оказалось, было не очень то и нужно, а потом пытался вернуть товар. Если посмотреть, сколько подобных жалоб и отзывов в интернете, счет идет на сотни. В соцсетях создаются целые группы, как они себя называют, «пострадавших». Некоторые, как и Нина Ивановна, пишут, что подписывали договор на покупку будто под гипнозом, потому что в нормальном состоянии никогда бы такого не сделали. В июне на одном из сайтов с петициями появилось обращение к властям с просьбой урегулировать вопрос с торговлей на презентациях, поскольку от агрессивного маркетинга, как правило, страдают пенсионеры и жители малых городов, у которых не очень большой достаток. Петицию подписали 683 человека.

Продавец: «Если человек говорит, что презентация ему не интересна, мы ни на чем не настаиваем»

В компании «Велмакс плюс», которая и проводила презентацию постельного белья и пылесосов, подтвердили, что обращалась пенсионерка и просила вернуть товар.

— Она звонила 14 октября, просила расторгнуть договор. Мы изначально удовлетворили ее просьбу и даже утвердили, что к ней будет выезд 23 или 24 октября, чтобы забрать товар, — заверили в компании. — Ситуация с ней улажена.

На вопрос, часто ли возникают конфликтные ситуации с клиентами, в компании ответили, что таких вообще нет. Все люди, которые обращаются в фирму с какими-либо проблемами или вопросами, обычно остаются удовлетворены их решением.

В компании отметили, что сейчас есть случаи, когда люди под видом работников обществ по защите прав потребителей убеждают покупателей, что купленный на презентации товар вернуть крайне сложно, и предлагают свою помощь за деньги.

— Хотелось бы, чтобы все клиенты обращались напрямую к нам, а не решали вопросы через посредников. Это пустая трата денег, — сказали в компании. — У нас есть отдел послепродажного обслуживания, в котором работают специалисты, которые грамотно объясняют, как решить тот или иной вопрос.

В компании также рассказали, откуда у них номера телефонов тех, кого они приглашают.

— Номера мы берем не из каких-то баз. Это рекомендации тех, кто был на наших презентациях раньше, — пояснили нам. — Каждый клиент имеет право порекомендовать 3−5 человек, которых мы можем пригласить на презентацию, кому она может быть интересна. Пишут только имя — как к человеку можно обратиться, и номер. Если человек по телефону говорит, что ему презентация не интересна, то мы ни на чем не настаиваем.

МАРТ: «Люди жалуются на высокую стоимость товаров и на то, что договоры они заключают под влиянием»

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, что к ним за январь-сентябрь этого года поступило 16 жалоб относительно торговли на презентациях. В ведомстве отмечают, что это немного. Кстати, были и 2 благодарности в адрес сотрудников МАРТ за помощь в расторжении договоров на подобные покупки.

— Чаще всего в этих обращениях люди жалуются на высокие цены на товары, которые демонстрируют и продают на презентациях, — говорит замначальника отдела защиты прав потребителей управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Дина Полуян. — Но сейчас регулирование цен на товары, работы и услуги в Беларуси проводится согласно перечню, который определен указом президента «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь». Если товары не входят в этот перечень, цены на них не регулируются. А на презентациях продают именно такие товары, которые в перечень не входят, — одеяла, подушки, посуду, постельное белье.

То есть продавец имеет право самостоятельно определять цену на то, что продает.

— Еще одна наиболее частая жалоба в обращениях — заключение договора под влиянием или обманным путем, — продолжает представитель МАРТ. — По законодательству граждане свободны в заключении договора. Документ, который был подписан под давлением, влиянием, с помощью обмана, угрозы, или сделка, которую человек был вынужден заключить из-за тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для него условиях, является кабальной сделкой. Она может быть признана судом недействительной по иску любого заинтересованного лица.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

Но доказать заключение сделки под давлением, влиянием очень тяжело. В министерстве говорят, что люди, обратившиеся в ведомство, обмануты не были, а заключали договоры потому, что им обещали подарки, которые они в итоге и получили. Либо просто поддались на яркие описания полезных свойств товара.

— Продажа товаров на презентациях относится к разносной торговле. Порядок ведения такой торговли на сегодня достаточно урегулирован законодательством. Например, запрещена на презентациях продажа технически сложных товаров бытового назначения, скажем, телевизоров, одежды из натуральных меха и кожи. Кроме того, большинство людей самостоятельно принимает решения о посещении презентаций, с удовольствием на них ходят, — отмечает Дина Полуян.

Но в министерстве говорят, что некоторые нарушения фирмы, которые торгуют на презентациях, все-таки допускают.

— К примеру, не доводят до покупателя полную и достоверную информацию о товарах. Это сведения о правилах и условиях безопасной эксплуатации товаров, о поставщике и другие. А это, кстати, причина для расторжения договора купли-продажи, — отмечают в МАРТ. — К нам обращалась женщина, которая сходила на презентацию белорусских сковородок, купила одну, но позже решила вернуть. Но товар не приняли из-за того, что этикетки не было. Стоила сковорода в несколько раз дороже, чем такая же в магазине. Продавец на презентации рассказывал, что эти сковороды производятся с использованием комплектующих, производимых в Италии, что, собственно, и послужило аргументом для приобретения товара покупателем.

МАРТ запросил у изготовителя, сравнил с той, о которой рассказывал продавец на презентации. Установили, что фирма-продавец давала недостоверную. Потому что никакие комплектующие из Италии при производстве не используются. На основании этого договор на покупку расторгли.

Банк: «Проверяем деловую репутацию партнеров»

Мы спросили в банке, который предоставляет компании полномочия выдавать кредиты на их товары, проверяют ли они деловую репутацию партнера перед тем, как заключить с ним договор.

— Конечно. Банк всегда проверяет деловую репутацию партнеров, с которыми сотрудничает по программам кредитования, — ответили в пресс-службе банка Дабрабыт. — Мы всегда болезненно воспринимаем факты навязывания продуктов покупателям и стараемся оперативно на них реагировать.

В банке говорят, что у них «есть внутренний документ, который рекомендует воздерживаться от заключения договоров с такого рода продавцами. Вопрос в том, что их стиль работы можно увидеть только по факту и уже тогда принимать меры. Ведь изначально профиль их работы указывается как розничная торговля».

Психолог: «Нет там никакого гипноза»

Психолог Павел Зыгмантович объясняет, почему люди на презентациях делают покупки, даже если совершенно не планировали ничего покупать.

— На подобных мероприятиях много людей. У нас есть врожденный социальный конформизм, склонность повторять за большинством в случае, если мы не уверены в происходящем и не знаем как себя вести, — рассказывает психолог. — В зрительный зал вводят несколько подсадных уток, которые «подсказывают», что нужно делать. И если, к примеру, восемь человек, да еще из разных концов зала будут аплодировать и бежать за товаром, то и другие тоже сделают так.

Но для этого нужно, чтобы люди были не уверены в происходящем, подчеркивает психолог.

— Второй момент: когда человек находится в приподнятом настроении, а презентация — то место, где это вероятно, ему гораздо легче предложить невыгодную для него сделку. Приподнятое настроение — не то состояние, в котором нужно подписывать договоры или заключать сделки. В этом случае чем оно мрачнее, тем лучше, тем мы требовательнее, тем больше хотим разобраться в нюансах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

Павел Зыгмантович говорит, что в этом случае может еще работать высокий темп. Как правило, когда у человека быстро требуют какого-то решения, он поддается социальному давлению.

— Четвертый фактор — модель дефицита, что этого завтра не будет — подарка, скидки или еще чего-то. Не потерять что-либо для человека гораздо важнее, чем приобрести, — говорит психолог. — Если нашел 20 рублей на улице — это приятно. Но если потерял 20 рублей, это будет очень неприятно. По субъективной шкале в два раза неприятнее, чем ощущение радости от находки. И когда на презентации говорят: «Только сегодня! Только сейчас! Иначе вы потеряете эту шикарную возможность», естественно, что человек потерять не хочет.

Специалист отмечает, что никакого гипноза на презентациях нет. «Это технологии, направленные на побуждение к принятию решения».

— Гипноз очень мифологизирован в обществе. Никто никогда ни в чем человека убедить не может. Ни реклама, ни что-то еще. Только он сам. Когда нам что-то предлагают, мы начинаем с этим взаимодействовать. Начинаем осмысливать. Это мы решаем, надо нам что-то или нет. Да, организаторы презентаций создают условия для принятия нужного им решения, но в них мы сами решаем, — говорит Павел. — Ни на одной такой презентации не бывает 100% покупок. Потому что люди, которые не купили, в этот момент себя не убедили, что это им нужно.

Как не купить на презентации то, что тебе не нужно

Психолог Павел Зыгмантович рекомендует вообще не ходить на подобные мероприятия, тогда не возникнет соблазн купить что-нибудь дорогое и ненужное. Но если очень хочется сходить, стоит запомнить несколько правил.

— Всегда нужно помнить, что с презентации вы имеете право уйти без покупки. Можно ничего не покупать, — напоминают в министерстве. — У вас есть право взять на презентации какие-то рекламные буклеты о товаре, образец договора и дома в спокойной обстановке изучить все это, посоветоваться с родными, стоит покупать эту вещь по заявленной цене или нет. Если потребителя торопят с прочтением договора или активно уговаривают подписать именно на презентации, рекомендуем не заключать договор в такой обстановке.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Специалисты МАРТ перед покупкой рекомендуют изучить цены на аналогичные товары в интернете, в газетах или в магазинах. Чаще всего они там оказываются в разы дешевле. В ведомстве также рекомендуют ничего не подписывать, не прочитав внимательно договор.

— Если вы все-таки решились на покупку, то нужно внимательно изучить все пункты договора, потому что каждое слово в них имеет значение, — говорит Дина Полуян. — Если товар берется в кредит, нужно обязательно сопоставить сумму выплат со своими ежемесячными доходами. Сможете ли вы отдавать такие деньги ежемесячно. Кредиты предоставляет банк. К документам всегда прилагается график выплат, там можно посмотреть сумму ежемесячного платежа, а если сложить все, то и общую сумму, которую придется выплатить. Если какой-то из пунктов договора не ясен или смущает, от подписания такого договора стоит отказаться.

Как вернуть товар, купленный на презентации, если понял, что он тебе не нужен

В МАРТ говорят, что на товары, которые покупают на презентации, распространяются такие же правила, как и на те, которые продают в обычных магазинах.

Если товар не использовался, то есть новый, с упаковкой и документами, то его можно вернуть продавцу в течение 14 дней. Но стоит помнить, что есть перечень товаров, которые вернуть нельзя даже новыми.

Некачественный товар можно вернуть во время гарантийного срока или в течение двух лет.

Сдать покупку можно также в случае, если продавец не довел о нем всю необходимую информацию: о его изготовителе, продавце, поставщике, гарантийном сроке, правилах эксплуатации.

Бывает, что человек позвонил продавцу, предъявил претензию — сказал, что хочет вернуть покупку, но ему отказали. В МАРТ в этом случае рекомендуют обратиться к продавцу письменно, то есть отправить ему заказное письмо со своими требованиями на адрес, который указан в договоре. Тогда покупатель будет видеть, когда продавец получил письмо. С этого момента у продавца будет 14 дней на то, чтобы дать ответ покупателю.

Если продавец снова отказывает или не отвечает в течение двух недель либо покупатель не согласен с ответом, он может обратиться в администрацию района по месту регистрации фирмы продавца для защиты прав потребителя. Там могут провести досудебное разбирательство. Но если и так разобраться в ситуации не удалось, то местные исполнительные и распорядительные органы помогут покупателю составить исковое заявление и передать его в суд.