Источник материала: Новости Дзержинска

17 октября, в дни празднования Покрова Пресвятой Богородицы и дни особенного почитания главной иконы Свято-Покровского храма г. Дзержинска, в центральной районной библиотеке состоялись IV Покровские чтения «Духовные истоки малой родины: от прошлого к настоящему». Чтения открыли для участников новые страницы духовной истории родного края.

В начале Чтений, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дзержинского райисполкома Евгений Скоробогатый зачитал Приветственный адрес участникам и гостям Чтений от имени заместителя председателя Дзержинского районного исполнительного комитета Александра Сергеевича Чагана. В нём говорится: «Ваш авторитетный форум, собравший представителей духовенства, историков, краеведов, поэтов и журналистов, стал неотъемлемой частью культурной и духовной жизни Дзержинского района, а ваши содержательные исследования служат высоким просветительским целям, позволяя глубже постигать свои истоки и духовные ценности».

Приветствуя участников Чтений, директор библиотеки Валентина Климович поздравила присутствующих с 15-летием создания при центральной районной библиотеке Духовно–культурного центра, пожелала всем плодотворной работы и дальнейших успехов на ниве духовного просвещения.









Обстоятельное исследование о ранее неизвестных страницах истории Витовского Чудотворного источника, о приходе и служителях храма донёс до слушателей Настоятель храма Преображения Господня д. Черкассы иерей Николай Кололо.

Об успехах учеников, традициях и буднях Воскресной школы Свято-Покровского храма г. Дзержинска рассказала ее директор Зинаида Николаевна Богатко. Историю создания и работы Воскресной школы г. Фаниполя при Храме Вознесения Господня представила её руководитель Елена Геннадьевна Круглик.

Теме духовного становления личности через любовь к малой родине, было посвящено выступление историка, краеведа Людмилы Киреевой.

Историк, журналист, руководитель любительского историко-краеведческого клуба «Койдановские летописцы», что работает при библиотеке, Виктор Уранов в своём сообщении познакомил присутствующих с духовными традициями наших предков.









Удивительную историю обретения чудотворного образа Пресвятой Матери Божией Жировичской поведал историк, краевед Антон Анисович. Он поделился своими впечатлениями о паломнической поездке в Свято-Успенский Жировичский монатыстырь, а также почитал свои новые стихи.

О зёрнах веры, духовности, православия в своем творчестве и жизни рассказал член Союза писателей Беларуси, член Союза писателей Союзного государства Борис Савинов.

Завершающим аккордом Чтений стали выступления участников народного литературного клуба «Выток»: поэтов, членов Союза писателей Беларуси Людмилы Круглик и Регины Ревтович, члена Белорусского Союза музыкальных деятелей, композитора, Тамары Кощево.

Все участники Чтений смогли познакомиться с научными исследованиями и новыми поступлениями духовно-культурного центра.



