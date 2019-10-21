Фотоэкспозиция версии «Месяца фотографии в Минске» работает в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

21 октября в Бресте впервые представили 10 фотопроектов из Франции, Швейцарии, Германии, США, Литвы, России и Беларуси. Фотоэкспозиция брестской версии «Месяца фотографии в Минске» работает на двух площадках – выставочный зал отеля «Эрмитаж» и новое артпространство «Консерва».





Организаторы фестиваля фотографии предлагает подборку серии работ, посвященных интерпретации концепции «история» взглядом художника/фотографа. 8 художников из разных стран предлагают зрителю свою версию исследования самоидентичности, использование языка фотографии для отражения влияния политики и культуры на повседневную жизнь.

В отеле «Эрмитаж» размещена экспозиция от Фонда развития Брестской крепости, которая демонстрирует малоизвестную сторону истории фортификационного комплекса наследия Бреста. «Крепость Брест-Литовск: эстетика инженерного искусства», автор современных фото: Сергей Орлов (Каунас, Литва).





«Консерва» - это 9 выставок в современном пространстве европейского образца: превращение аутентичного здания в концептуальное пространство для выставок, свободного общения, споров, тусовок,…

В рамках экспозицию зрителю доступны:

- большая видеоинсталляция с документацией репетиций парадов и небольшое видео парадов разных лет. Сергей Гудилин. New Olympia / Backstage/.

- серия работ «Реконструкция» Александра Гронского отсылает к историческим батальным панорамам в военных музеях. В сюрреалистическом стиле.

- выставка Франсуаз Югье «Великолепные».

- серия работ Маши Святогор «Танцуют все!». Коллажи, которые разворачиваются вокруг рефлексии о СССР и «советском».

- «Май’68», фотографии архива FRANCE-SOIR, 1968. На фотографиях агентства FRANCE-SOIR задокументированы события в Париже – от знаменитой «ночи баррикад» до общественных лекций.

- серия «Балтийский путь» – это документация одноименной акции, снятая литовским фотографом Ромуальдасом Пожерскисом. Акция «Балтийский путь», или «Цепь свободы» стала феноменом ненасильственного сопротивления.

- Зимон Меннер. «Комплекс наблюдения». Фотографии проекта – это документация работы агентов по слежке и наблюдению.

- «Видимое и скрытое». Эдвард Кёртис, США, автор монументальной летописи про коренных жителей Америки.

- Выставка фотокниг швейцарского издательства Cpress. При поддержке «Про Гельвеция Москва» Швейцарского совета по культуре.

Месяц фотографии в Минске насчитывает почти два десятка выставок фотографов и фотоколлективов из 10 стран на 8 столичных площадках и аудитория более 500 000 человек. Организационным партнером в Бресте выступает Фонд развития Брестской крепости.