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Японские ученые обнаружили новый тип вируса

22.10.2019 12:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Японские ученые обнаружили новый тип вируса, который не вписывается в современные представления об этих инфекционных агентах. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Science Alert.


Фото: Фото: Cynthia S. Goldsmith / Yiting Zhang / CDC

По словам исследователей, вирус, найденный в фекалиях свиней, не имеет структурных белков, которые формируют вирусную частицу. Обычно вирус состоит из генетического материала (ДНК или РНК), который заключен в защитную белковую оболочку — капсид. Однако в данном случае гены, кодирующие белки в составе капсида, заменены на неизвестные гены.

Вирус принадлежит к ранее неизвестному типу энтеровирусов G (EV-G) семейства пикорнавирусов (Picornaviridae). Обозначенный как EV-G тип 2, он, в отличие от других энтеровирусов, не может самостоятельно проникнуть в клетку-хозяина. Ученые предполагают, что он использует для этого другой вирус, который может «одалживать» структурные белки, необходимые для распространения EV-G. Таким помощником, возможно, является EV-G тип 1.

Специалисты планируют изучить процесс взаимодействия между обоими типами энтеровирусов, чтобы понять, как EV-G тип 2 размножается.

 
 
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Вирус принадлежит к ранее неизвестному типу энтеровирусов G (EV-G) семейства пикорнавирусов (Picornaviridae).
 
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