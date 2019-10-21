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В Беларусь приехал нетипичный легионер: он вообще не пьет и путешествует с родителями

22.10.2019 12:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В межсезонье минские «Цмокi» пополнились фактурным центровым Александре Гавриловичем ростом 2,08 метра. Француз с сербскими корнями разрушает распространенные стереотипы о спортсменах: в свои 27 лет Алекс читает Конфуция, не любит тусовки, мониторит мировые геополитические вызовы и путешествует с родителями. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук поговорила с Гавриловичем о нашем менталитете, самом вкусном ланче — драниках с лососем — и белорусках, которые сами зовут баскетболиста в кино.

«Драники с лососем — фантастическая штука»


Александре назначает встречу в любимом заведении с французской кухней в центре Минска. Попивая капучино, он увлеченно читает книгу о геополитике, выделяет маркером важные тезисы и производит впечатление отнюдь не типичного спортсмена.

— Вокруг спортсменов полно стереотипов, — улыбается Алекс. — Считается, что баскетболист — это парень, в голове у которого сплошной спорт, и чей досуг сводится к просмотру фильмов и зависанию в соцсетях. На самом деле многое из этого правда. Некоторые легионеры (имен, конечно, не раскрою) поразили меня тем, что не знают толком даже центра Минска. Каждый день ограничиваются маршрутом дом-спортзал-ресторан.

Мне это несвойственно — я слишком любознателен с самого детства. Я много читаю: заказываю на Amazon книги по психологии, политологии, спортивные биографии. Недавно дочитал Конфуция и его толкование счастья. Мне как спортсмену важно знать, как сохранять позитив в разные периоды.

Алекс живет в Минске два месяца с небольшим, но у него здесь уже появились любимые места.

— Утро выходного дня люблю начинать в «Золотом гребешке»: заказываю драники с лососем и соусом — фантастическая штука. За кофе и десертами хожу в O.D.I или Cafe de Pari, за лучшими бургерами — в ресторан Michel, за азиатской кухней — в Gan Bei. Мне нравится тестировать новые заведения и не повторяться.

Хотя без проблем могу приготовить что-то и дома: покупаю продукты на Комаровке или в супермаркете. В принципе, сложностей не возникает. Разве что не могу проверить количество белков, жиров и углеводов, потому что на упаковке все написано на русском. Ну и поговорить с продавцами на рынке, конечно, не получается. Если пытаюсь заговорить на Комаровке по-английски, работники странно смотрят и только повторяют «No English!» (смеется).

«Жил во Франции, Германии, Швейцарии. В 17 лет уехал в США»


Алекс подчеркивает, что никогда не был домоседом. Да и откуда этому взяться, если каждые несколько лет они с родителями переезжали в новый город или страну.

— Я с ранних лет впитал вкус путешествий. Родился во французском Страсбурге, затем шесть лет прожил в немецком Бонне, потому что мама работала там в посольстве Франции. После мы переехали в Цюрих, дальше был Берн. И только в 10 лет я вернулся в Страсбург.

Отец Александре Гавриловича по происхождению серб. Поэтому визиты на Балканы тоже были регулярными.


— Пару раз в год папа возил нас с сестрой в Сербию и Хорватию, чтобы мы исследовали его культуру, историю и прониклись атмосферой. Это сработало. Правда, сербский я так и не выучил, но некоторые традиции в нашей семье все же укоренились. Например, каждый год мы отмечаем католическое Рождество 25-го декабря, но не забываем подготовить маленькие подарочки на папино православное Рождество — 7-го января.

В 17 лет Алекс улетел за океан играть в баскетбол и изучать в колледже политологию. С тех пор рождественскую индейку его семья запекает там, где находится сын.

— Родители очень поддерживают меня и стараются навещать, где бы я ни играл. В прошлом году, например, отмечали Рождество в Болгарии, где я выступал за «Балканы», в этом году мама с папой прилетят в Минск. Еще ни разу в жизни я не оставался в Рождество один, — улыбается 27-летний баскетболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alex Gavrilović (@alexgavri31) 23 Апр 2019 в 12:49 PDT

— Когда выдается отпуск или выходные, мы любим путешествовать вместе с родителями. Например, прошлым летом выбрались на три дня в Норвегию. Понятно, что иногда люблю развеяться и с друзьями. Это звучит круче. Помню, два года назад улетели с ребятами на три недели в Штаты.

— В Вегас?

— Ха-ха. Он тоже был в нашем маршруте — вместе с Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Получился крутой трип. Но время с семьей все равно для меня особенно ценно.

«Белорусы выглядят зашоренными. Думаю, дело в том числе в политической ситуации»

Спортсмен с энтузиазмом исследует Минск и погружается в нашу культуру, чтобы в декабре показать лучшие места родителям. Недавно Алекс побывал в разговорном English Club в кофейне «Белый чемодан», где белорусы и нэйтив-спикеры обсуждали стереотипы.


— Мы говорили о том, что белорусы, как бы это сказать, зашоренные что ли. Такие, знаете, неэмоциональные ребята, которые ходят по улице с покер-фейсом. В США народ улыбается, спрашивает друг у друга, как жизнь. А у вас, как и во всей Восточной Европе, люди ведут себя серьезнее. Думаю, дело в том числе в политической ситуации в стране и строгом режиме. Видно, что вы уважаете закон и боитесь его нарушить.

Меня поразило, что даже когда дороги пустые, народ все равно стоит на светофоре и ждет зеленого света. В первые дни я не мог понять: почему никто не двигается с места и должен ли я ждать вместе со всеми? (смеется). Во Франции люди переходят дорогу, не оглядываясь: зеленый там горит или красный, есть ли машины, стоит ли полицейский — поток не остановить. А здесь все по-другому.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alex Gavrilović (@alexgavri31) 13 Сен 2017 в 11:32 PDT

Еще один известный стереотип о том, что выходцы из Восточной Европы много пьют. Спрашиваем у баскетболиста, бросилась ли ему в глаза эта проблема.

— Это есть и в России, и в Сербии. Хотя я, честно говоря, не заметил в Беларуси большого количества пьяниц. А вот от того, какой большой в ваших магазинах ассортимент алкоголя, я действительно в шоке: сотни бутылочек любых размеров! — эмоционально описывает Алекс. — Я сам не пью — не люблю вкус алкоголя, а потому не хожу по барам. Вместо бокала вина за ужином предпочитаю стакан воды. Я стараюсь вести здоровый образ жизни и, если и давать себе слабину, то лучше съесть бургер (улыбается).

«Легко вычислить девушек, которым интересен не ты, а твои заслуги»

Баскетболист отмечает, что по манере одеваться белорусы похожи на европейцев.

— В городе все выглядят очень классно и стильно. Пожалуй, единственное отличие, которое бросилось мне в глаза, это обувь на танкетке. Белорусские девушки носят на высокой платформе не только ботинки, но даже кроссовки. Я никогда не видел подобной обуви ни в Западной Европе, ни в США. Это очень непривычно, но интересно!


А еще, по наблюдениям Александре, белоруски очень любят фотографироваться.

— Как никто другой! — смеется игрок «драконов». — До сих пор удивляюсь компаниям подружек, которые по очереди позируют для фото в инстаграм. Причем локация и фон не имеют значения — они фоткаются и на фоне зданий, и на фоне деревьев. Очень веселит.

На вопрос, как сам баскетболист относится к соцсетям, он отвечает:

— Вообще, я не слишком активный пользователь социальных сетей. У меня никогда не было Facebook или Twitter. А вот инстаграм скролю каждый день, чтобы узнать новости друзей и поделиться своими. В основном у меня в подписчиках приятели. Но есть и баскетбольные фанаты, которые ходят на все игры «Цмокаў» и каждый раз накануне матча желают удачи. Ну и, конечно, отдельная категория — это девушки, которые пытаются познакомиться, пишут с вопросами «как жизнь?» или «как игра?». Иногда отвечаю, иногда игнорирую — зависит от настроения и контекста.

— У какого сообщения точно нет шансов получить ответ?

— Недавно какая-то девочка написала: «Не хочешь сходить в кино на „Джокера“?». Я никогда с ней до этого не виделся и не общался. Так что с улыбкой и удивлением прочел и, конечно, оставил без ответа. Понятно, что спортсмены в любой стране вызывают повышенный интерес, но я не особо пользуюсь этим преимуществом. Знаю много примеров, когда карьеры игроков шли по наклонной только потому, что они встречались не с теми девушками и попадали под дурное влияние.

Хотя, по-моему, женщин, которым интересен не ты, а твои заслуги или преимущества как баскетболиста, легко вычислить. Например, по их окружению или навязчивому поведению. Когда каждую игру вижу в первом ряду лица одних и тех же девушек, задумываюсь: а они точно здесь ради баскетбола? (улыбается).

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук поговорила с Гавриловичем о нашем менталитете, самом вкусном ланче - драниках с лососем - и инициативных белорусках, которые сами зовут...
 
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