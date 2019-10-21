Будут ли случчане платить за пропавшее тепло в квартирах

Источник материала: Слуцк Город

Случчане спрашивают, почему в домах отключили тепло, и об этом никто не информировал. Кроме того людей волнует, как отсутствие отопления отразится на жировках в конце месяца. На эти вопросы ответил Анатолий Мельник, главный инженер КУП «Слуцкое ЖКХ».

Анатолий Мельник рассказал, что за эту неделю в ЖКХ поступило множество звонков - одни люди жалуются, что в квартирах стало холодно, другие не могут переносить жару.

— Отключение отопления было вынужденной мерой из-за устойчивой тёплой погоды. Однако режим минимум мы даём. Но, конечно есть недовольные граждане. Вчера пришлось ехать на вызов в многоквартирный дом по жалобе жителей. Во время собрания они спорили между собой, нужно включать отопление или нет. Спор был настолько жарким, что нам пришлось мирить жильцов дома между собой.

Анатолий Мельник пояснил, что есть определённый температурный график включения тепла, и пока никакой надобности в отоплении нет. Кроме того, практически все дома в городе обеспечены приборами учёта тепловой энергии.

— Если тепла в помещении нет, то и прибор не покажет, поэтому на жировках отсутствие отопления никак не отразится, — добавили в ЖКХ.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by