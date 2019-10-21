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Под Солигорском водитель преследовал микроавтобус, подбивший его, пока тот не попал во второе ДТП

22.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Утро понедельника в г. п.Старобин (Солигорский район) началось для водителя Hyundai с аварии и преследования. Ранним утром неадекватный водитель на грузовом Iveco допустил столкновение с Hyundai и продолжил свой путь, не снижая скорости. Водитель легкового автомобиля стал преследовать микроавтобус.

Автомобилист, ставший участником первого столкновения, ехал за фургоном, попутно снимая это на видео. На записи оказались кадры финала этого преследования — микроавтобус попал во второе ДТП. Iveco врезался в попутный трактор МТЗ. 

Известно, что предполагаемого виновника доставили в Солигорскую райбольницу для обследования.


Под Солигорском водитель преследовал микроавтобус, подбивший его, пока тот не попал во второе ДТП


Onliner.by

 
 
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Утро понедельника в г. п.Старобин (Солигорский район) началось для водителя Hyundai с аварии и преследования. Ранним утром неадекватный водитель на грузовом Iveco...
 
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