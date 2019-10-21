Парень из Горок стал чемпионом Беларуси по рукопашке

Источник материала: Горецкий вестник

В Минске завершился открытый чемпионат сил специальных операций Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою. Среди тех, кто взошел на пьедестал, наш земляк – уроженец Горок Кирилл Гиро, студент военного факультета БГУИР.





— В моем роду не было военных и наверное, именно поэтому я и решил начать поколение офицеров, — рассказывает Кирилл. — До этого я учился в Витебском филиале академии связи на техника по сетям телекоммуникаций. Именно там, на военной кафедре, я впервые задумался о карьере защитника Отечества.

Каждый день курсанта-спортсмена полон событий. Помимо пар в университете и изучения военных дисциплины – обязательные тренировки, без которых стать чемпионом просто не реально. Плюс различные конференции, интеллектуальные шоу, поэтические вечера.

— Быть военным – это большая ответственность и огромный почет, – уверен курсант. – Далеко не каждый способен быть достойным защитником Отечества.

Приезжая в Горки, Кирилл встречается со своими друзьями. Рассказывает про армейские будни, о планах на будущее. Он личным примером агитирует сверстников и младших товарищей связать свою жизнь с престижной миссией по защите страны.

Кирилл Клинцевич