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Парень из Горок стал чемпионом Беларуси по рукопашке

22.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В Минске завершился открытый чемпионат сил специальных операций Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою. Среди тех, кто взошел на пьедестал, наш земляк – уроженец Горок Кирилл Гиро, студент военного факультета БГУИР.

 

Парень из Горок стал чемпионом Беларуси по рукопашке
Еще до поступления парень занимался вольной борьбой, боевым самбо и ММА. На военном факультете добавился новый вид единоборств — армейский рукапашный бой, которому он посвящает львиную долю свободного времени. “Здесь я еще больше полюбил спорт, — рассказал парень. — Неоднократно занимал призовые места. В этом году стал чемпионом Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою”. Фото Кирилла Клинцевича.

 

В моем роду не было военных и наверное, именно поэтому я и решил начать поколение офицеров, — рассказывает Кирилл. — До этого я учился в Витебском филиале академии связи на техника по сетям телекоммуникаций. Именно там, на военной кафедре, я впервые задумался о карьере защитника Отечества.

Каждый день курсанта-спортсмена полон событий. Помимо пар в университете и изучения военных дисциплины – обязательные тренировки, без которых стать чемпионом просто не реально. Плюс различные конференции, интеллектуальные шоу, поэтические вечера.

Быть военным – это большая ответственность и огромный почет, – уверен курсант. – Далеко не каждый способен быть достойным защитником Отечества.

Приезжая в Горки, Кирилл встречается со своими друзьями. Рассказывает про армейские будни, о планах на будущее. Он личным примером агитирует сверстников и младших товарищей связать свою жизнь с престижной миссией по защите страны.

 

Кирилл Клинцевич


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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  В Минске завершился открытый чемпионат сил специальных операций Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою. Среди тех, кто взошел на пьедестал, наш земляк –...
 
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