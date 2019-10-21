Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

Источник материала: Горецкий вестник

Продолжаем серию материалов, посвященных агрогородкам Горецкого района. Мы уже побывали в Овсянке , Ленино и Горах . В новом выпуске — визит в Маслаки.





Маслаки — один из самых многочисленных по количеству жителей населенный пункт в Горецком районе. Сегодня в агрогородке проживают 639 человек.





С июля 1941 года до 27 июня 1944-го деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. В центре населенного пункта похоронены 2 советских воина и 3 партизана. Всего за годы войны погибли 337 жителей Маслаковского сельсовета.





О происхождении названия Маслаки есть несколько версий. О двух самых популярных рассказал учитель географии местной школы Александр Барсуков.





Первая версия названия связана с именем первопоселенца Маслака. Позже люди, жилища которых расположились рядом, назывались маслаками. Вторая связана с выращиванием льна. Легенда гласит, что культуру стали возделывать после того, как пленный иноземец, убегая из рабства, приплыл в эти места по реке. Где-то на берегу он бросил одежду. Местные рассмотрели ее, поняли, что она сделана изо льна, и начали выращивать его. Треста шла на изготовление ткани, а семена — на масло.

Сам Александр Барсуков больше склонен верить в первую версию. Ведь названия многих близлежащих деревень также образованы от имен первопоселенцев. Например, Аниковичи основал Аникей, Хоменичи — Хома, Шепелевку — Шепель.









В Маслаках есть достопримечательность, которую жители агрогородка называют «графинин сад». Это место, где в XIX веке жили жена и дочь графа Цукатты. Там сохранились высаженные в те времена кусты акации, аллеи.













Еще не отцвели клумбы этого сезона, а у Любови Павловны уже готовы планы, что она будет садить для украшения подворья в следующем году. Больше всего ей нравятся многолетники: тюльпаны, пионы, плетистые розы. С восхищением рассказывает о нарциссах. На вопрос, за что она любит Маслаки, Любовь Павловна в первую очередь говорит о красоте природы.

«Закаты и рассветы у нас такие! Мы 30 с лишним лет любуемся и ни на что их не променяем», — повторяет она.









Зинаида Миронова









Нина Григорьевна с 1987 года работала в местной школе учителем начальных классов. Недавно вышла на заслуженный отдых. И увлеклась вышивкой крестиком. Дом украшают десятки работ. О каждой из них мастерица рассказывает свою историю.





Счет своим поделкам не ведет, оставляет себе небольшую часть. Много дарит. Был период, когда продавала. Независимо от того, останется вышитая картина на память или станет подарком, Нина Григорьевна всегда делает каждый стежок от души. Признается, что берет в руки пяльцы только тогда, когда есть настроение.





Василий Петроченко много лет подряд работает на ответственной должности мастера участка «Маслаки» УКПП «Коммунальник». У него в подчинении 17 человек, вместе с которыми он отвечает за благоустройство, отопление, водоснабжение, канализацию, ремонт крыш, подъездов и все, что связано с коммунальным хозяйством. Со всеми своими вопросами жители Маслаков обращаются к Василию Петроченко или в сельсовет.

«Станция обезжелезивания у нас есть. Качество воды соответствует нормам. 70 процентов агрогородка газифицировано. Текущий ремонт, обкос и другие вопросы — это наша каждодневная забота. Все обращения населения в сельсовет адресуются мне. По мере поступления решаем»













Людмила Миронова

















— Можно сказать, сама судьба свела нас, — рассказала Елена. — Могли бы и не встретиться никогда. Ведь наши отчие дома разделяли километры. И то, что семья тети жила рядом с будущим мужем, и я вместе с ним оказалась в одной компании — эти жизненные стечения обстоятельств привели к соединению двух родственных душ.

Приучают родители детей трудиться и на земельном участке. Есть у семьи небольшой огородик. В этом году вырастили хороший урожай овощей, всевозможные варенья-соленья на зиму заготовили. Елене, которая летом была в интересном положении, на грядках помогал не только муж, но и дочери. Всей семьей садили, пололи и поливали. С восторгом София рассказывала, как собирала кругленький горошек.

После рождения третьего ребенка Комаровы стали на очередь по улучшению условий проживания, ведь теперь им можно воспользоваться льготным кредитованием, также собрали документы и на оформление семейного капитала. Для многодетной семьи предусмотрены льготы, например, на оплату электричества, питания в школе.

















Над проектом работали Михаил Левцов, Ольга Киммель, Валерия Дроздовская