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Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

22.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Продолжаем серию материалов, посвященных агрогородкам Горецкого района. Мы уже побывали в Овсянке, Ленино и Горах. В новом выпуске — визит в Маслаки.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

Маслаки — один из самых многочисленных по количеству жителей населенный пункт в Горецком районе. Сегодня в агрогородке проживают 639 человек.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

С июля 1941 года до 27 июня 1944-го деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. В центре населенного пункта похоронены 2 советских воина и 3 партизана. Всего за годы войны погибли 337 жителей Маслаковского сельсовета.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков
В 1983 году на окраине деревни для увековечивания памяти погибших был установлен памятник.

 

О происхождении названия Маслаки есть несколько версий. О двух самых популярных рассказал учитель географии местной школы Александр Барсуков.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков
Александр Барсуков курирует работу школьного музея. Здесь выставлены экспонаты об истории колхоза, времен Великой Отечественной войны, этнографии. Конечно, разместить все, что было когда-то собрано руководителем колхоза “Путь Ленина” Игнатом Медведевым, отведенная площадь не позволяет. Барсуков говорит, что с огромным уважением относится к личности Игната Елисеевича, поэтому скрупулезно работает над его начинанием.

 

Первая версия названия связана с именем первопоселенца Маслака. Позже люди, жилища которых расположились рядом, назывались маслаками. Вторая связана с выращиванием льна. Легенда гласит, что культуру стали возделывать после того, как пленный иноземец, убегая из рабства, приплыл в эти места по реке. Где-то на берегу он бросил одежду. Местные рассмотрели ее, поняли, что она сделана изо льна, и начали выращивать его. Треста шла на изготовление ткани, а семена — на масло.

Сам Александр Барсуков больше склонен верить в первую версию. Ведь названия многих близлежащих деревень также образованы от имен первопоселенцев. Например, Аниковичи основал Аникей, Хоменичи — Хома, Шепелевку — Шепель.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков
В музее

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков
Школьники — верные помощники Александра Барсукова.  Учитель признается, что ребят больше интересует то, что можно потрогать руками, увидеть своими глазами, как это было. К сожалению, очень старых экспонатов сохранилось немного.

 

В Маслаках есть достопримечательность, которую жители агрогородка называют «графинин сад». Это место, где в  XIX веке жили жена и дочь графа Цукатты. Там сохранились высаженные в те времена кусты акации, аллеи.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков
Живописную природу и спокойную размеренную жизнь в Маслаках Любовь Маланская ни за что не променяет на городскую суету. Ее семья живет в агрогородке с 1987 года. Здесь сложилась трудовая биография, вырос сын Павел, а теперь сюда с удовольствием приезжает внук Глеб. С наступлением тепла вокруг дома Маланских благоухают цветы. Муж Иван Филиппович отвечает за ремонт жилища внутри и снаружи. А хозяйка увлекается цветоводством.

 

Еще не отцвели клумбы этого сезона, а у Любови Павловны уже готовы планы, что она будет садить для украшения подворья в следующем году. Больше всего ей нравятся многолетники: тюльпаны, пионы, плетистые розы. С восхищением рассказывает о нарциссах. На вопрос, за что она любит Маслаки, Любовь Павловна в первую очередь говорит о красоте природы.

 

«Закаты и рассветы у нас такие! Мы 30 с лишним лет любуемся и ни на что их не променяем», — повторяет она.

 

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

Зинаида Миронова

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков
 “В Маслаках вся моя жизнь. Как приехала после окончания Витебского мединститута в 1971 году на работу в больницу, так и осталась. Десятки лет тружусь в должности заведующей. Уже третье поколение жителей приходит ко мне на прием. Приятно, когда понимаешь, что много лет назад наблюдала за состоянием здоровья роженицы, а сегодня приходит ее внучка. В таких случаях понимаешь, как быстро бежит время. У медицинских работников нашей больницы, как и в коллективах других мед­учреждений, одна на всех благородная миссия — сохранить здоровье людей”.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков
Нина и Василий Петроченко — семейная пара. Нина Григорьевна — талантливая, увлеченная рукодельница. Василий Васильевич — староста агрогородка.

 

Нина Григорьевна с 1987 года работала в местной школе учителем начальных классов. Недавно вышла на заслуженный отдых. И увлеклась вышивкой крестиком. Дом украшают десятки работ. О каждой из них мастерица рассказывает свою историю.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков
Одна из работ маслаковской рукодельницы.

 

Счет своим поделкам не ведет, оставляет себе небольшую часть. Много дарит. Был период, когда продавала. Независимо от того, останется вышитая картина на память или станет подарком, Нина Григорьевна всегда делает каждый стежок от души. Признается, что берет в руки пяльцы только тогда, когда есть настроение.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков
Сам процесс вышивания успокаивает, затягивает, и Нина Петроченко часто засиживается допоздна. «Почему вышивка? Мама моя вышивала, свекровь. Это как семейная традиция для нас», — рассказывает женщина.

 

Василий Петроченко много лет подряд работает на ответственной должности мастера участка «Маслаки» УКПП «Коммунальник». У него в подчинении 17 человек, вместе с которыми он отвечает за благоустройство, отопление, водоснабжение, канализацию, ремонт крыш, подъездов и все, что связано с коммунальным хозяйством. Со всеми своими вопросами жители Маслаков обращаются к Василию Петроченко или в сельсовет.

 

«Станция обезжелезивания у нас есть. Качество воды соответствует нормам. 70 процентов агрогородка газифицировано. Текущий ремонт, обкос и другие вопросы — это наша каждодневная забота. Все обращения населения в сельсовет адресуются мне. По мере поступления решаем»

 

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

Людмила Миронова

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков
” В Маслаках я училась и росла. Сюда вернулась после окончания университета. И нисколько не жалею. Здесь создала семью. Сначала работала в школе в Аниковичах. После ее закрытия перешла в местный сад, затем — в Маслаковскую СШ. Вот уже почти два года работаю управляющим делами сельисполкома. Во всем помогаю председателю Виктору Сойкину.  В нашем агрогородке хорошая инфраструктура. Созданы все необходимые условия для жизни. Работой обеспечивает местное сельхозпредприятие. Вот только жаль, что нет возможности развивать творческие способности детей. Не хватает танцевального и вокального кружков”.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков
Квартира жителей агрогородка Маслаки Елены и Николая Комаровых наполнена нежностью и любовью. С порога чувствуется тепло и уют домашнего очага. А главным сокровищем являются дети Анна, София и Максим. Елена, бухгалтер ОАО «Маслаки, находится в отпуске по уходу за ребенком. А Николай работает сыроделом в ОАО «Молочные горки».

 

— Можно сказать, сама судьба свела нас, — рассказала Елена. — Могли бы и не встретиться никогда. Ведь наши отчие дома разделяли километры. И то, что семья тети жила рядом с будущим мужем, и я вместе с ним оказалась в одной компании — эти жизненные стечения обстоятельств привели к соединению двух родственных душ.

Приучают родители детей трудиться и на земельном участке. Есть у семьи небольшой огородик. В этом году вырастили хороший урожай овощей, всевозможные варенья-соленья на зиму заготовили. Елене, которая летом была в интересном положении, на грядках помогал не только муж, но и дочери. Всей семьей садили, пололи и поливали. С восторгом София рассказывала, как собирала кругленький горошек.

После рождения третьего ребенка Комаровы стали на очередь по улучшению условий проживания, ведь теперь им можно воспользоваться льготным кредитованием, также собрали документы и на оформление семейного капитала. Для многодетной семьи предусмотрены льготы, например, на оплату электричества, питания в школе.

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

Проект: Агрогородки. Большой репортаж из Маслаков

 

Над проектом работали Михаил Левцов, Ольга Киммель, Валерия Дроздовская


 
 
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  Продолжаем серию материалов, посвященных агрогородкам Горецкого района. Мы уже побывали в Овсянке, Ленино и Горах. В новом выпуске — визит в Маслаки.     Маслаки...
 
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