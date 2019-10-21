Белорусы теперь могут подписать кредитный договор пальцем в смартфоне

Белорусы теперь могут со смартфона оплачивать покупки в долг, подписывать документы и заказывать наличные. Такие возможности первым в Беларуси реализовал Альфа-Банк в новой версии мобильного приложения InSync.

Новые функции появились в юбилейном – 10-м по счету – обновлении InSync. Теперь любую покупку можно оплатить частями.

Если оформить подключение кредитного лимита, то можно получить возврат средств за покупку на свой счет – по сути, приобрести что-то деньгами банка. Такая возможность действует для карточек в любой валюте. Что важно, долг можно вернуть прямо в InSync в любое время. Механизм реализован для владельцев зарплатных карточек.

Кроме того, теперь в приложении можно управлять пакетом решений и видеть, сколько наличных снято за месяц в банкомате. А владельцы карточки «Суперкупилка» могут в два счета узнать общую сумму баллов и историю начислений.

Также со смартфона можно заказать наличные в четырех валютах – доллары, евро, белорусские и российские рубли. Приложение предложит выбрать отделение, в котором удобно получить наличные, а затем необходимо выбрать валюту и сумму, указать дату визита.

Кроме того Альфа-Банк позволяет со смартфона подписать кредитные документы. Сделать это можно, приложив палец к сканеру устройства. В тот же момент на телефон придет SMS с кодом, который нужно ввести для подтверждения операции.

Теперь мобильный банк отображает условия открытия или пополнения вклада. Если ввести суммы и выбрать депозит, то система покажет ставку дохода и другие нюансы. Открыть вклад также можно прямо в InSync.

«InSync – это цифровой банк, с помощью которого теперь можно подписывать кредитные документы и заказывать наличные. Так что сейчас все меньше поводов тратить время на посещение банковских отделений. Практически все действия можно совершить в режиме онлайн. И в этом плане белорусы обошли жителей многих других стран Европы и СНГ», – отмечают в Альфа-Банке.

Новая версия InSync уже доступна в App Store и Google Play. Минимальные системные требования для обновления: iOS 11 (и новее) и Android 4.4 (и новее).