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В прямом эфире «Зямля Эльзы»: VOKA продолжает серию трансляций

22.10.2019 12:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Спектакль «Зямля Эльзы» 23 октября в 19:00 смогут увидеть не только зрители в Купаловском театре, но и все желающие – бесплатно и в любой точке Беларуси. Видеосервис VOKA организует прямую трансляцию с Камерной сцены старейшего театра страны. Это продолжение специального проекта к 100-летию Купаловского.

В сентябре Национальный академический театр имени Янки Купалы открыл свой сотый сезон, который проходит при поддержке генерального партнера – компании А1. Одним из ярких совместных проектов, приуроченных к юбилейной дате, стала серия трансляций знаковых спектаклей театра – по одному в месяц на протяжении сезона. Трансляция началась 21 сентября с показа спектакля «Радзіва «Прудок». В этот раз в прямом эфире можно будет увидеть еще одну из премьер прошлого года – спектакль «Зямля Эльзы».

Спектакль поставлен режиссером Еленой Ганум по пьесе современного российского драматурга Ярославы Пулинович, которая сама представляет эту историю как фантазию о несовременной любви. Главные герои – Ромео и Джульетта, которым за 70, только зовут их Эльза и Василий, живут они в деревне, оба недавно овдовели и переполошили своим романом односельчан всех возрастов. В спектакле задействованы артисты самых разных поколений.

В роли Эльзы – заслуженная артистка Республики Беларусь Наталья Кочеткова, а ее возлюбленного исполняет Николай Кучиц. Во втором составе – народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова и заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Роговцов. Также в спектакле задействованы: заслуженная артистка Республики Беларусь Тамара Николаева-Опиок, Алла Ельяшевич, Марина Гордионок, Кристина Дробыш, Александр Павлов, Евгения Кульбачная, Виктория Чавлытко.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все происходящее на сцене с разных ракурсов. Трансляция будет доступна исключительно в прямом эфире – с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.

Следите за самыми интересными событиями юбилейного сезона вместе с VOKA!

 
 
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Спектакль «Зямля Эльзы» 23 октября в 19:00 смогут увидеть не только зрители в Купаловском театре, но и все желающие – бесплатно и в любой точке Беларуси. Видеосервис...
 
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