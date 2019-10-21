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Швейцарцы насчитали почти 8 тысяч беларусов с миллионом долларов у каждого

22.10.2019 11:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал доклад о глобальном благосостоянии. Согласно подсчетам экспертов, в Беларуси живут почти восемь тысяч долларовых миллионеров.

Вообще, 2,8 миллиарда взрослых жителей Земли (56,6% населения), по данным Credit Suisse, владеют состоянием менее десяти тысяч долларов США. Суммарно на эту категорию приходится лишь 1,8% мирового богатства. А общее состояние миллионеров и миллиардеров оценивается в 158,3 триллиона долларов — это 44% всего мирового богатства.

Что касается Беларуси, то в нашей стране долларовых миллионеров 7,6 тысячи человечек. В странах-соседях ситуация следующая: в России долларовых миллионеров 223 тысячи, в Польше — 122,4 тысячи, в Украине — 35 тысяч, в Латвии — 9,2 тысячи, в Литве — 6,9 тысячи. А по всей планете их 45,8 миллиона. При этом в Европе — 13,6 миллиона, в Китае — 4,4 миллиона.

Фото обложки: Kristopher McKay.

Читайте по теме: «С «нищими» не общаюсь». Монологи беларусов, которые не успевают потратить зарплату

 
 
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Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал доклад о глобальном благосостоянии. Согласно подсчетам экспертов, в Беларуси живут почти восемь тысяч долларовых...
 
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