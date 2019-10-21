ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сельчане соорудили мобильную доильную установку из половины машины и мотоблока. Посмотрите, что получилось

22.10.2019 12:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Людмила Коженевская из деревни Мостки Гродненского района для того, чтобы добираться до пастбища, где пасутся 15 ее коров, соорудила необычный транспорт: мобильную доильную установку на базе мотоблока и легковушки. На ней женщина каждый день ездит за два километра к своим коровам. Хозяйка бы и рада отказаться от такого маршрута, но рядом с домом просто нет земель для выпаса животных, рассказывает Белтелерадиокомпания.


Фото: скрин с видео

Людмила Коженевская соорудила агрегат вместе с мужем. В семье был автомобиль и небольшой мотоблок. Объединить их в мобильную доильную установку заставила острая необходимость: от дома до пастбища более двух километров. Купили доильный аппарат, генератор и оборудование спрятали под крышу.

— Дочь подсмотрела в интернете, увидела что-то похожее. Муж переделал все, и, получается, я под крышей еду. Сижу на удобном мягком сиденье, — говорит Людмила Коженевская.

На дорогу к пастбищу уходит не больше 15 минут, еще час на дойку. Коровы уже знают, когда приезжает хозяйка, и сами подходят к установке.

В поле выезжать приходится несколько раз в день. Рядом с домом пастбища нет. Для ведения подсобного хозяйства в деревне местные власти выделили только 50 соток, но, говорит женщина, обустроить их не разрешили.

Женщине предлагали землю в Стриевке, что достаточно далеко от Мостков, но Людмила отказалась, тогда свою помощь предложили в СПК — выделили поле. Но это проблему не решило. Несмотря на электропастуха, коровы периодически покидают территорию и вытаптывают окрестные посевы.

Чтобы на законных основаниях получить землю рядом с домом, Людмиле Коженевской нужно зарегистрировать фермерское хозяйство. Но женщина отказывается, говорит, не готова взять на себя такую ответственность. Вот и колесит каждый день по проселочным дорогам на самодельном агрегате к своим буренкам.

TUT.BY уже писал про Людмилу: коровы женщины в какой-то момент стали причиной непримиримой войны между соседями. Люди, живущие рядом с маленьким хозяйством, жалуются на неприятный запах и антисанитарию, пишут заявления в сельисполком и вызывают в деревню санстанцию и ветеринаров. Хозяйка же скота сетовала, что ей не дают спокойно жить и наконец начать развивать в умирающей деревне свое хозяйство.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Людмила Коженевская из деревни Мостки Гродненского района соорудила необычный транспорт, чтобы добираться до пастбища, где пасутся 15 ее коров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы теперь могут подписать кредитный договор пальцем в смартфоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика