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Сельчане соорудили мобильную доильную установку из половины машины и мотоблока. Посмотрите, что получилось
Источник материала: Tut.by
Людмила Коженевская из деревни Мостки Гродненского района для того, чтобы добираться до пастбища, где пасутся 15 ее коров, соорудила необычный транспорт: мобильную доильную установку на базе мотоблока и легковушки. На ней женщина каждый день ездит за два километра к своим коровам. Хозяйка бы и рада отказаться от такого маршрута, но рядом с домом просто нет земель для выпаса животных,
Людмила Коженевская соорудила агрегат вместе с мужем. В семье был автомобиль и небольшой мотоблок. Объединить их в мобильную доильную установку заставила острая необходимость: от дома до пастбища более двух километров. Купили доильный аппарат, генератор и оборудование спрятали под крышу.
— Дочь подсмотрела в интернете, увидела что-то похожее. Муж переделал все, и, получается, я под крышей еду. Сижу на удобном мягком сиденье, — говорит Людмила Коженевская.
На дорогу к пастбищу уходит не больше 15 минут, еще час на дойку. Коровы уже знают, когда приезжает хозяйка, и сами подходят к установке.
В поле выезжать приходится несколько раз в день. Рядом с домом пастбища нет. Для ведения подсобного хозяйства в деревне местные власти выделили только 50 соток, но, говорит женщина, обустроить их не разрешили.
Женщине предлагали землю в Стриевке, что достаточно далеко от Мостков, но Людмила отказалась, тогда свою помощь предложили в СПК — выделили поле. Но это проблему не решило. Несмотря на электропастуха, коровы периодически покидают территорию и вытаптывают окрестные посевы.
Чтобы на законных основаниях получить землю рядом с домом, Людмиле Коженевской нужно зарегистрировать фермерское хозяйство. Но женщина отказывается, говорит, не готова взять на себя такую ответственность. Вот и колесит каждый день по проселочным дорогам на самодельном агрегате к своим буренкам.
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Сельчане соорудили мобильную доильную установку из половины машины и мотоблока. Посмотрите, что получилось
Людмила Коженевская из деревни Мостки Гродненского района соорудила необычный транспорт, чтобы добираться до пастбища, где пасутся 15 ее коров.
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