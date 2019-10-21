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Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели

22.10.2019 12:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Фотограф, который обожает снимать акул, сделал впечатляющие снимки этих хищников.  

34-летний Юан Ранначан всю карьеру фотографирует акул, сообщает Daily Mail. Мужчина признается, что ему не страшно, даже если гигантский хищник находится в нескольких метрах от него.   

Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели

Благодаря этому фотографу удается запечатлеть разные эмоции акул во время охоты.   

Юан, который последние 15 лет прожил в Калифорнии, признается, что по-настоящему зауважал и даже немного понял акул.   

Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели

По его словам, поколения людей выросли в страхе перед этими хищниками из-за культового блокбастера Стивена Спилберга «Челюсти». Но фотограф хочет донести, что страх понятен и необходим, но все же можно при правильном обучении научиться безопасно взаимодействовать с акулами.   

Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели

Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели

Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели

«Реакция многих людей – это страх, но и интрига. Я надеюсь, что мои фото передают, насколько красивыми могут быть белые акулы».   

Дикий кадр. Трехметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки (смотрите здесь).   

Люди в материале: Юан Ранначан
 
 
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Фотограф, который обожает снимать акул, сделал впечатляющие снимки этих хищников.   34-летний Юан Ранначан всю карьеру фотографирует акул, сообщает Daily Mail. Мужчина...
 
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