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Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели
Источник материала: СТВ
Фотограф, который обожает снимать акул, сделал впечатляющие снимки этих хищников.
34-летний Юан Ранначан всю карьеру фотографирует акул,
Благодаря этому фотографу удается запечатлеть разные эмоции акул во время охоты.
Юан, который последние 15 лет прожил в Калифорнии, признается, что по-настоящему зауважал и даже немного понял акул.
По его словам, поколения людей выросли в страхе перед этими хищниками из-за культового блокбастера Стивена Спилберга «Челюсти». Но фотограф хочет донести, что страх понятен и необходим, но все же можно при правильном обучении научиться безопасно взаимодействовать с акулами.
«Реакция многих людей – это страх, но и интрига. Я надеюсь, что мои фото передают, насколько красивыми могут быть белые акулы».
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Фотограф, который обожает снимать акул, сделал впечатляющие снимки этих хищников. 34-летний Юан Ранначан всю карьеру фотографирует акул, сообщает Daily Mail. Мужчина...
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