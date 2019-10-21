Фотографу удалось снять огромную акулу во время охоты. Так близко её вы ещё не видели

Источник материала: СТВ

Фотограф, который обожает снимать акул, сделал впечатляющие снимки этих хищников.

34-летний Юан Ранначан всю карьеру фотографирует акул, сообщает Daily Mail. Мужчина признается, что ему не страшно, даже если гигантский хищник находится в нескольких метрах от него.





Благодаря этому фотографу удается запечатлеть разные эмоции акул во время охоты.

Юан, который последние 15 лет прожил в Калифорнии, признается, что по-настоящему зауважал и даже немного понял акул.





По его словам, поколения людей выросли в страхе перед этими хищниками из-за культового блокбастера Стивена Спилберга «Челюсти». Но фотограф хочет донести, что страх понятен и необходим, но все же можно при правильном обучении научиться безопасно взаимодействовать с акулами.













«Реакция многих людей – это страх, но и интрига. Я надеюсь, что мои фото передают, насколько красивыми могут быть белые акулы».