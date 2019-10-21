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Премьер-министр Израиля не смог сформировать кабинет министров

22.10.2019 11:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Израиля. Израильский премьер-министр не смог сформировать правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все его предложения были отвергнуты партиями, вошедшими в парламент.

Премьер-министр Израиля не смог сформировать кабинет министров

Несмотря на то, что у Биньямина Нетаньяху оставалось еще двое суток на формирование коалиции, он решил сдать мандат, дающий право на создание кабмина, президенту страны.

Глава государства в свою очередь передал его лидеру блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу. Теперь формирование кабинета министров – его задача. При этом Нетаньяху заявил, что если Ганц намерен создать правительство меньшинства при поддержке «Объединенного арабского списка», он возглавит оппозицию и будет добиваться скорейшей смены такого правительства.

Премьер-министр Израиля не смог сформировать кабинет министров

Люди в материале: Биньямин Нетаньяху
 
 
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Новости Израиля. Израильский премьер-министр не смог сформировать правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все его предложения были отвергнуты...
 
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