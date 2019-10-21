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В аэропорту Чикаго произошёл взрыв в сумке
Источник материала: СТВ
Новости США. В аэропорту Чикаго во время погрузки багажа в самолет произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Громкий хлопок раздался в одной из сумок, когда ее положили на транспортировочную ленту.
Работа аэропорта была приостановлена для исследования багажа и территории воздушной гавани. После проверок власти обнародовали предположение, что взрыв мог быть вызван аккумулятором или зарядным устройством для мобильного телефона. Пострадавших в результате инцидента нет. Все операции в аэропорту возобновились.
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Новости США. В аэропорту Чикаго во время погрузки багажа в самолет произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Громкий хлопок раздался в одной из...
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