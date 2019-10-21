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В новозеландском Окленде вспыхнул пожар на крыше высотного здания

22.10.2019 11:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Новой Зеландии. В центре новозеландского Окленда на крыше строящейся высотки вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новозеландском Окленде вспыхнул пожар на крыше высотного здания

Все рабочие экстренно покинули здание, а район ЧП был перекрыт. В целях обеспечения безопасности были эвакуированы люди из соседних зданий.

Информации о пострадавших или погибших пока не поступало. Причины возникновения пожара устанавливают следователи.

В новозеландском Окленде вспыхнул пожар на крыше высотного здания

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Новости Новой Зеландии. В центре новозеландского Окленда на крыше строящейся высотки вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все рабочие...
 
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