|
В новозеландском Окленде вспыхнул пожар на крыше высотного здания
Источник материала: СТВ
Новости Новой Зеландии. В центре новозеландского Окленда на крыше строящейся высотки вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все рабочие экстренно покинули здание, а район ЧП был перекрыт. В целях обеспечения безопасности были эвакуированы люди из соседних зданий.
Информации о пострадавших или погибших пока не поступало. Причины возникновения пожара устанавливают следователи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Новой Зеландии. В центре новозеландского Окленда на крыше строящейся высотки вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все рабочие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)