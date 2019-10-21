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Из окна многоэтажки в Минске выпал 3-летний ребёнок

22.10.2019 11:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из окна многоэтажного дома в Минске выпал ребенок.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич, происшествие случилось вечером 21 октября в доме на улице Шаранговича.  

Трехлетний ребенок играл дома, открыл окно и случайно выпал с четвертого этажа.  

Малыш жив. Его доставили в медучреждение.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Из окна многоэтажного дома в Минске выпал ребенок.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью...
 
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