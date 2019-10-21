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Из окна многоэтажки в Минске выпал 3-летний ребёнок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из окна многоэтажного дома в Минске выпал ребенок.
Как
Трехлетний ребенок играл дома, открыл окно и случайно выпал с четвертого этажа.
Малыш жив. Его доставили в медучреждение.
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Новости Беларуси. Из окна многоэтажного дома в Минске выпал ребенок. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью...
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