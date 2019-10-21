Власти объяснили, почему они не рвутся застраивать «золотые земли» между двумя МКАД

Источник материала: Tut.by

В ближайшем будущем власти намерены минимально и комплексно осваивать территории между первой и второй МКАД, а большее внимание уделять городам-спутникам. При этом, оказывается, свободные участки под застройку есть даже в Ратомке, Хатежино и Боровлянах. Об этом на пресс-конференции об индивидуальном жилищном строительстве рассказал главный архитектор Минской области Вадим Николаенко.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На сегодня около 17 тысяч минских очередников стоит в очереди на участки в Минском районе, 98% которого находится между МКАД и МКАД-2. Но, несмотря на большой спрос, с 2016 года существует запрет (на уровне президента) бездумного освоения этих земель.

Дело в том, что в Минске осталось свободное место лишь на 2,5 миллиона «квадратов» жилья. По сути — это пять лет строительства в нынешнем (то есть сниженном) темпе. А дальше надо будет искать территорию за кольцевой.

— Поэтому территории между МКАД и МКАД-2 нужно беречь для развития в перспективе, — поясняет Николаенко.

Более того, на этой земле тоже есть неслабые ограничения. Во-первых, нельзя застраивать пашню. Во-вторых, процесс застройки даже нарочно тормозится властями из-за отставания уровня развития социальной инфраструктуры вроде садов, школ и больниц. В-третьих, неплохо было бы застраивать свободные участки индивидуальным жильем комплексно. Например, теми же таунхаусами от одного застройщика.

И участки для такого типа жилья найти можно. Например, они есть как минимум в Ратомке, Боровлянах и Хатежино. Когда и каким образом эта земля будет передаваться застройщикам, пока решений не принято. Но Вадим Николаенко считает, что ее целесообразно давать госкомпаниям для строительства, например, таунхаусов для нуждающихся.

Что же касается частных застройщиков, то они активно интересуются участками под комплексную малоэтажную застройку в тех же Смолевичах, говорит главный архитектор. И именно этому типу жилья уделят большее внимание при корректировке Генпланов Смолевичей, Фаниполя и Рудзенска, которая идет сейчас.

По Смолевичам, например, уже есть предварительная договоренность с МАПИДом, для которого там определили два участка под малоэтажку. «Если сложится экономика, то будет и реализация», — говорит Николаенко.

Всего же в Минской области около 30 тысяч человек стоит на очереди на участки (из них 24 тысячи — нуждающиеся). В этом году из 1,015 млн квадратных метров жилья около 800 тысяч — индивидуальное, что равняется 70%.

— Как видите, мы не все застраиваем многоэтажками, как это можно часто услышать — говорит Вадим Николаенко.