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Глава Нацбанка блеснул на фоне других чиновников: показал свои компьютеры

22.10.2019 12:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу глава Нацбанка провел школьникам экскурсию по музею денег, а заодно показал свой рабочий кабинет. Главными объектами в нем оказались компьютеры.
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– Вот это компьютер, за которым я работаю, – указал Павел Каллаур на десктоп.

А затем перевел внимание на стоявший рядом нетбук:

– Но у меня есть еще один компьютер. Вот такой планшетик легонький. Он обеспечивает мне удаленный доступ к моему главному рабочему месту.

Заметим, что за последние месяцы глава Нацбанка стал одним из нескольких крупных чиновников, которые пустили в свой кабинет журналистов. И на фоне других Каллаур, можно сказать, блеснул. Почему?

Дело в том, что на рабочем месте министра образования Игоря Карпенко даже следов компьютера обнаружить не удалось. 

Не оказалось его и в кабинете председателя Совета Республики Михаила Мясниковича.

А Александр Лукашенко как-то признавался, что к компьютеру «даже не подходит».

На этом фоне глава Нацбанка предстал современным чиновником, идущим в ногу со временем.  
 
 
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В субботу глава Нацбанка провел школьникам экскурсию по музею денег, а заодно показал свой рабочий кабинет. Главными объектами в нем оказались компьютеры.
 
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