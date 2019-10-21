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Нацбанк: Беларусь пока не обсуждает с МВФ новую кредитную программу

22.10.2019 12:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь не возобновила переговоры с МВФ по новой кредитной программе, эти вопросы с фондом не обсуждаются, сообщил журналистам во вторник в Минске заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Дмитрий Калечиц.

Белорусская делегация, в состав которой входил Калечиц, принимала участие в осенней сессии Совета управляющих МВФ и Всемирного банка. Министр финансов Максим Ермолович перед заседанием анонсировал возможность обсуждения с МВФ начала переговоров по кредитной программе.

"Я не буду это комментировать, поскольку сейчас мы не обсуждаем эти вопросы с МВФ", - сказал Калечиц отвечая на вопрос о возможных условиях реализации новой программы.

Комментируя содержание переговоров с МВФ в Вашингтоне, Калечиц сообщил, что "в ходе визита мы обсуждали вопросы, связанные с макроэкономической ситуацией сейчас в стране и будущего прогноза на следующие годы". 

"На следующей неделе ожидается миссия МВФ, где мы еще раз уточним наши оценки - текущие и относительно прогноза (на 2020 год - ИФ) и в начале следующего года будет миссия по статье IV (традиционная ежегодная обзорная миссия - ИФ)", - уточнил замглавы НББ.

"Мы обсуждали только вопросы, связанные с оценкой общеэкономической политики плюс вопросы технической поддержки", - резюмировал Калечиц.

Ранее министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что база для переговоров по новой кредитной программе с МВФ есть. 

"Поэтому мы планируем во время ежегодного заседания управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации мер правительства стабилизации макроэкономической ситуации и возможность начала программы с МВФ. Именно в целях поддержки структурных изменений", - сказал глава Минфина.

В то же время в мае Ермолович заявлял, что новая программа с МВФ может быть реализована лишь после очередных президентских выборов, которые должны состояться до сентября 2020 года. 

"Точно не перед выборами (президентскими - ИФ)", - сказал Ермолович. При этом он подчеркнул, что "какой-то острой необходимости нет".


Беларусь является членом МВФ с 1992 года. Минск в 2009-2010 годах реализовал программу МВФ stand by, получив кредитные ресурсы на $3,46 млрд.

Сотрудничество Беларуси с МВФ в настоящее время ограничено техническими консультациями. 

Минск в течение 2016-2017 годов вел переговоры с МВФ о возобновлении кредитного сотрудничества, но затем переговоры были прекращены из-за разногласий по реформированию госпредприятий, а также в скорости проведения реформ в социальной сфере.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь не возобновила переговоры с МВФ по новой кредитной программе, эти вопросы с фондом не обсуждаются, сообщил журналистам во вторник в Минске заместитель...
 
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