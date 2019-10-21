Он гласит, что выручка в январе — сентябре второй год подряд держится на уровне 6,9 млн рублей. Но чистая прибыль существенно выросла. Если на конец сентября 2018 года она была 38 тыс., то сейчас примерно в 34 раза больше — порядка 1,5 млн рублей.





Сейчас в документе в качестве основной деятельности указано: «Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества». В 2018 году в отчетах было указано иное: «Производство электроэнергии тепловыми электростанциями».









Напомним, что в 2018 года в проспектах облигаций ЗАО «Евроопт» сообщалось: компания на 100% принадлежит кипрской Аletrad 2001 Trading Limited. Это кипрское юрлицо, по данным на 2016 год, владело 0,6% в Статусбанке. Как известно, он аффилирован с «Евроторгом».





А в апреле 2005 года издание «Белгазета» называло владельцев «Евроторга» Сергея Литвина и Владимира Василько учредителями ЗАО «Евроопт».