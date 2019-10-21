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Прибыль "Евроопта" выросла в десятки раз

22.10.2019 11:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опубликован финансовый отчет ЗАО «Евроопт», которое обычно позиционируется как «ключевой партнер» компании «Евроторг». Документ охватывает три прошедших квартала 2019 года.

Он гласит, что выручка в январе — сентябре второй год подряд держится на уровне 6,9 млн рублей. Но чистая прибыль существенно выросла. Если на конец сентября 2018 года она была 38 тыс., то сейчас примерно в 34 раза больше — порядка 1,5 млн рублей.

Сейчас в документе в качестве основной деятельности указано: «Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества». В 2018 году в отчетах было указано иное: «Производство электроэнергии тепловыми электростанциями».


Напомним, что в 2018 года в проспектах облигаций ЗАО «Евроопт» сообщалось: компания на 100% принадлежит кипрской Аletrad 2001 Trading Limited. Это кипрское юрлицо, по данным на 2016 год, владело 0,6% в Статусбанке. Как известно, он аффилирован с «Евроторгом».

А в апреле 2005 года издание «Белгазета» называло владельцев «Евроторга» Сергея Литвина и Владимира Василько учредителями ЗАО «Евроопт».
 
 
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Опубликован финансовый отчет ЗАО «Евроопт», которое обычно позиционируется как «ключевой партнер» компании «Евроторг». Документ охватывает три прошедших...
 
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