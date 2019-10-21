Лукашенко раздал награды своим охранникам









Как сообщает пресс-служба Лукашенко, вручение наград во Дворце независимости прошло в преддверии 25-летия Службы безопасности президента. Лукашенко назвал эту дату очередной значимой вехой в истории этого подразделения.





"Четверть века назад мы создавали службу практически с нуля. Не было особых ресурсов, да и опыта. Но были люди и глубокие традиции той великой страны (видимо, имеется ввиду СССР - прим. БП). Формируя подразделение с новыми компетенциями, мы отбирали лучших сотрудников силовых ведомств Беларуси — профессионалов, патриотов с высоким чувством долга перед страной и народом", — подчеркнул Лукашенко.





Он отметил, что сегодня в распоряжении СБП есть самое современное оружие, а сотрудники службы способны качественно решать сложнейшие задачи в любой точке Беларуси, в экстремальных ситуациях готовы действовать хладнокровно, четко, слаженно, незаметно, но эффективно.





"Обеспечение безопасности, защита национальных интересов страны и народа — ваша ежедневная работа. Это во многом определяет престиж нашего суверенного государства. А отличную выучку подтверждают ваши успехи на международных соревнованиях разного уровня. В том числе и благодаря вам сегодня в Беларуси сохраняется мир и порядок", — добавил Лукашенко.







