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Лукашенко раздал награды своим охранникам

22.10.2019 11:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко наградил государственными наградами сотрудников Службы безопасности президента, а также вручил погоны старшему офицерскому составу этой организации.



Как сообщает пресс-служба Лукашенко, вручение наград во Дворце независимости прошло в преддверии 25-летия Службы безопасности президента. Лукашенко назвал эту дату очередной значимой вехой в истории этого подразделения.

"Четверть века назад мы создавали службу практически с нуля. Не было особых ресурсов, да и опыта. Но были люди и глубокие традиции той великой страны (видимо, имеется ввиду СССР - прим. БП). Формируя подразделение с новыми компетенциями, мы отбирали лучших сотрудников силовых ведомств Беларуси — профессионалов, патриотов с высоким чувством долга перед страной и народом", — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что сегодня в распоряжении СБП есть самое современное оружие, а сотрудники службы способны качественно решать сложнейшие задачи в любой точке Беларуси, в экстремальных ситуациях готовы действовать хладнокровно, четко, слаженно, незаметно, но эффективно.

"Обеспечение безопасности, защита национальных интересов страны и народа — ваша ежедневная работа. Это во многом определяет престиж нашего суверенного государства. А отличную выучку подтверждают ваши успехи на международных соревнованиях разного уровня. В том числе и благодаря вам сегодня в Беларуси сохраняется мир и порядок", — добавил Лукашенко.


Какие именно награды получили военнослужащие СБП, в сообщении не указывается. Но можно предположить, что они получили юбилейную медаль «25 лет Службе безопасности президента Республики Беларусь». Указ о создании медали Лукашенко подписал в июле этого года, отмечает tut.by
 
 
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Лукашенко наградил государственными наградами сотрудников Службы безопасности президента, а также вручил погоны старшему офицерскому составу этой организации.
 
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