Центробанки Беларуси и России в конце октября обсудят дорожную карту по интеграции

Источник материала: Ежедневник





Центробанки Беларуси и России в конце октября рассмотрят дорожную карту в рамках программы углубленной интеграции, сообщил журналистам заместитель председателя Нацбанка Беларуси Дмитрий Калечиц.

"Сейчас мы ее (дорожную карту - ред.) подготовили, она согласовывается с Центральным банком Российской Федерации. Ожидается, что мы ее в конце месяца рассмотрим на заседании межбанковского валютного совета", - сказал Калечиц, пишет interfax.by .

Говоря о содержании дорожной карты Калечиц отметил, что "ключевые параметры находятся в области гармонизации вопросов, связанных с развитием денежно-кредитной политики, вопросов макропруденциального регулирования, банковского надзора, развития платежных систем".

Как сообщалось, в настоящее время Москва и Минск ведут согласование дорожных карт по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. Ранее премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас говорили о том, что программа интеграции и дорожные карты к ней планируется представить президентам двух стран в начале декабря.