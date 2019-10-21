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Транспортники предлагают поднять цену проезда в городском транспорте. В некоторых регионах - на 10 копеек

22.10.2019 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Транспортники предлагают увеличить тарифы на проезд в городском общественном транспорте. В некоторых регионах — сразу на 10 копеек. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в областных автотранспортных трестах. Конкретные сроки повышения тарифов на проезд не озвучиваются, сейчас проходит обсуждение. Напомним, власти планируют поднять к 2020 году уровень возмещения населением затрат городским автомобильным транспортом до отметки не менее 80%. На начало этого года этот показатель составил 70%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В сентябре транспортники направили в МАРТ свои предложения по повышению стоимости проезда в городском общественном транспорте и обоснование роста цен.

Гомельские транспортники, к примеру, предлагают поднять стоимость проезда на 10 копеек — до 65 копеек за одну поездку. «Для того чтобы не менять бюджетные дотации, необходимо на 10 копеек повысить», — пояснили в «Гомельоблавтотранс». В организации рассказали, что в предыдущие годы власти повышали стоимость проезда на меньшую сумму, чем предлагали транспортники.

В «Витебскоблавтотрансе» полагают, что в этом году стоимость проезда в общественном транспорте вырастет не больше, чем на 5 копеек. «Мы просили по необходимости, а они (МАРТ. — Прим. ред.) повысят на сколько, на сколько необходимо в соответствии с прогнозом», — уточнили в организации. В "Брестоблавтотрансе" сообщили, что предложили поднять стоимость проезда "меньше, чем на 10 копеек". 

В последний раз стоимость проезда в городском общественном и пригородном транспорте в регионах поднимали в конце 2018 года — на 5 копеек. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 55 копеек, а при покупке у водителя — до 60 копеек.

В Минске стоимость проезда в конце прошлого года не стали поднимать, хотя такая возможность обсуждалась. В столице в последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте выросла с 1 ноября 2017 года — на 5 копеек. После повышения билет на одну поездку на наземном городском транспорте подорожал до 60 копеек.

Сколько белорусы возмещают за проезд в городском общественном транспорте?

В 2018 году белорусы возмещали 70% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте. Остальную сумму возмещают из госбюджета. Уровень компенсации затрат отличается по Минску и областям.

По областям уровень возмещения белорусами затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом составлял 82,1%, а по Минску — 62,3%, — сообщили в МАРТ. При этом в Минске уровень возмещения белорусами затрат на перевозки наземным городским общественным транспортом (без учета городских электричек БелЖД) составил в прошлом году 55,8%, а в метрополитене — 73,9%.

В «Минсктрансе» в апреле этого года рассказывали, сколько должен стоить проезд, чтобы общественный транспорт в столице окупался.

— Это не секрет: в ближайших странах, например в Прибалтике, проезд стоит 1−1,2 евро (2,36−2,84 рубля в пересчете по курсу Нацбанка на 19 апреля. — Прим. ред.). Даже в России лет пять назад проезд стоил примерно 1 доллар. Сегодня примерно такая же стоимость талона должна быть и у нас, чтобы транспорт окупался, — рассказал заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик.

В Минске пассажиры в Минске оплачивают от 40 до 50% от себестоимости проезда, в зависимости от вида транспорта, сообщил в апреле этого года первый заместитель генерального директора «Минсктранса» Олег Дзюбенко.

В МАРТ поясняли, что «Минсктранс» при подсчете уровня возмещения пассажирами стоимости проезда не учитывает НДС. Поэтому данные предприятия по уровню возмещения минчанами стоимости проезда ниже, чем данные МАРТ.

Власти планируют к 2020 году уровень возмещения населением затрат городским автомобильным транспортом поднять до отметки не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90 и Минске — не менее 70%, а пригородным автомобильным транспортом — не менее 65%.

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Теги: Минск
 
 
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Конкретные сроки повышения тарифов на проезд не озвучиваются, сейчас проходит обсуждение.
 
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