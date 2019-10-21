Все как по нотам. Невероятный путь Анны Нетребко: от «Кубанской пионерии» до Метрополитен-Опера

Источник материала: Tut.by

Ее имя хорошо знакомо не только поклонникам оперы: благодаря своему таланту она сумела приобщить к высокому искусству даже завсегдатаев концертов поп-исполнителей. Ее статус сегодня настолько высок, что она может пренебрегать самыми заманчивыми контрактами от ведущих сцен мира, если вместо этого вдруг предпочтет побыть дома с семьей и заняться простыми бытовыми хлопотами. Но так было не всегда: пришлось и шваброй помахать, и пострадать, и даже похулиганить, чтобы ее запомнили. Сегодня мы рассказываем про Анну Нетребко — одну из величайших мировых исполнительниц XXI столетия, которая впервые выступит на сцене Большого театра Беларуси 25 октября. Этого концерта поклонники ждали давно, мероприятие обещает собрать в зале самую изысканную и искушенную публику.

Обладательница уникального голоса появилась на свет в сентябре 1971 года в Краснодаре. Тогда, конечно, будущее лирико-драматическое сопрано никак не выделялось в хоре других кричащих младенцев. Отец — геолог, а мама — инженер связи. Правда, в предках у Анны числилось немало донских казаков, любивших и умевших петь. Но специально музыкой и вокалом с ней никто не занимался. Просто любили ее и поддерживали во всех начинаниях.

«В детстве я получила очень много любви. У нас была шумная семья, в выходные всегда посиделки, потому что у нас дом большой и сад, было где принимать гостей. Я вообще считаю, что советское воспитание было в чем-то лучшее. Нас не перехваливали, но и не подавляли. Сейчас считается, особенно на Западе, что ребенку вообще нельзя сказать плохого. Все боятся: „Ой, у него будут комплексы!“ Я не уверена, что это правильно. Когда ребенок вырастает, то понимает, что он далеко не лучший, и тут у него начинаются проблемы».

Вокальные способности Ани проявились достаточно рано. Еще в школе ее приняли в ансамбль «Кубанская пионерия», где совсем скоро она стала солисткой. Анна и другие участники коллектива много ездили по стране, выступая с детскими песнями. К концу обучения в школе стало понятно, что интересное хобби станет будущей профессией. Получив аттестат, Анна Нетребко поступает в ленинградское музыкальное училище, а через два года переводится в нынешнюю Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. На вступительных экзаменах приемная комиссия аплодировала. А вот друзья позавидовали:

«И когда сразу после поступления в консерваторию мне друзья сказали: „Ты что, думаешь, у тебя голос хороший? Вот у той девочки — да, голос супер“, — я расстроилась ужасно! Но у меня было очень важное качество. Я могла в классе выдать не очень хороший результат, но когда выходила на сцену, то работала гораздо лучше. Быстро „схватить“ и применить на сцене перед публикой — я это всегда умела. Думаю, этим качеством обладают все люди, которые смогли чего-то добиться. Знаете, какой вывод я сделала? Никого не слушать. Надо упорно идти своим путем к поставленной цели».

Она и не слушала. А упорно шла к заветной мечте — петь на сцене Мариинского театра. Важной ступенькой стала победа на всероссийском конкурсе вокалистов имени Михаила Глинки. Говорят, что после этого она получила приглашение на прослушивание от художественного руководителя Мариинки Валерия Гергиева. Но с этой историей связана и другая легенда.

«Это было очень голодное время, 90-е годы. Чтобы как-то выживать, а заодно и быть ближе к искусству, я каждый вечер работала уборщицей в Мариинском театре. Были жуткие деревянные швабры и грязные вонючие тряпки. Мы мыли вход, где все люди ходили… Это нужно было успеть делать быстро, за время первого акта, а иногда первый акт длится 20 минут. Но я сто раз уже повторяла: я стала певицей не в тот момент, когда надраивала полы и вдруг подошел Гергиев, а я, опершись на швабру, как запою!»

Так или иначе, но еще до окончания консерватории Анна Нетребко стала выступать на легендарных подмостках Мариинки. Ей доверяли самые главные и самые сложные партии, и она с легкостью с ними справлялась: «Севильский цирюльник», «Царская невеста», «Дон Жуан», «Риголетто», «Богема», «Руслан и Людмила», «Борис Годунов». Начинаются международные гастроли, и везде — аншлаги. Артистке рукоплещут на сценах в обоих полушариях планеты. В начале 2000-х (спустя всего 6 лет после начала карьеры) она становится примой мировой оперы. Чарующий голос дополняет привлекательная внешность и роскошная фигура, которой могут похвастаться далеко не все оперные певицы. Правда, на своем весе, позже признается актриса, она никогда не зацикливалась:

«Еда — это еще и повод пообщаться. У нас всегда очень много народу в гостях. Поэтому кухни большие в обеих моих заграничных квартирах. А насчет того, набираешь вес или не набираешь… Я очень довольна тем, как выгляжу. Естественно, ты не можешь быть такой, как в 25. Но для своего возраста я выгляжу замечательно. Худеть не собираюсь, толстеть тоже. Мы следим за питанием, но диет не придерживаемся. К тому же есть роли, которые разрушают все в организме, начиная с голоса и заканчивая душевным равновесием. Худой певец просто скончается во время исполнения таких оперных партий».

В 2002 г., во время гастролей Мариинского театра в США, она дебютирует на сцене Метрополитен-опера в роли Наташи в постановке «Война и мир». В том же году она поет партию Донны Анны в опере «Дон Жуан» на Зальцбургском фестивале. В 2003-м Анна Нетребко исполняет роль Виолетты в опере «Травиата» в Мюнхенском театре, Лючии Ламмермур в одноименном спектакле в Los Angeles Opera и Донны Анны на представлении в Ковент-Гардене.

«Главное — иметь силу воли и справляться с волнением перед спектаклем. У нас ведь каждый раз все заново. Если вы спели хорошо вчера, это не значит, что вы хорошо споете завтра. Есть голос — хорошо. Что-то у меня где-то хрипит — ну и что, прокашлялась и пошла петь дальше».

Также Анна Нетребко записывает свой первый студийный альбом Opera Arias, который стал одним из самых продаваемых альбомов академической музыки в 2003 году. Следом, в 2004 году, выходит вторая пластинка — Sempre Libera — также ставшая хитом. А еще Анну приглашают в качестве камео на съемки голливудской комедии «Дневники принцессы 2″ с Энн Хэтэуэй. Спустя несколько лет у Анны будет и своя главная роль в кино — в фильме-опере Роберта Дорнхольма „Богема“. „Это были годы полного растворения в профессии“, — вспоминает она теперь:

„О-о-о! Пение! Музыка! Театр!“ Это быстро прошло. Сейчас, если я не пою, — я про оперу не вспоминаю. У меня нет зависимости от профессии, как у некоторых певцов, музыкантов: „Слушать музыку, заниматься обязательно!“ Закончила петь — закрыла дверь, ушла — все! Занимаюсь другими вещами, организую дом, быт, это все на мне… Мне нравится быть домохозяйкой, все это держать в ежовых рукавицах».

Из-за многочисленных разъездов в 2006-м Анна Нетребко решает получить австрийское гражданство, сохранив при этом российское. Обосновавшись в Вене, артистка, похоже, с удвоенным рвением стала ездить на гастроли и работать на сцене. У нее появляется много сольных концертов, которые проходят на ура: это уже не просто опера, а настоящее шоу. Исполняя арию Джудитты из одноименной оперетты Франца Легара в Баден-Бадене, певица настолько вошла в образ роковой красавицы, что начала танцевать, скинув туфли, и бросала розы в зал мужчинам. А после выступления подошла к концертмейстеру, потрепала его по голове и обняла. Нетривиальное для оперной дивы поведение не только не осудили, но и наградили самыми лестными отзывами. В полку фанатов Нетребко прибыло много новичков.

«С темпераментом у меня, слава богу, все в порядке. Но я не взрывная. Да, я очень живая, эмоции действительно переполняют и в какой-то момент захлестывают. В жизни я способна на взбалмошные поступки, но вот чтобы туфлёй швырнуть в костюмершу — такого со мной произойти не может. Я ни разу в жизни не обидела того, кто мне помогает».

Анна Нетребко не только ценит помощь других, но и много помогает сама. Певица активно занимается благотворительностью: поддерживает детей — пациентов ортопедического института имени Турнера, детдома Калининграда и Калининградской области, а также международный фонд «Рериховское наследие». Она делится своими заработками с теми, кто в этом нуждается, но также и регулярно попадает в списки журнала Forbes. По его подсчетам, каждое выступление дивы приносит ей не менее 50 тысяч долларов США. Нетребко утверждает, что суммы ее гонораров гораздо скромнее.

«Да, я зарабатываю прилично. Но это в основном деньги от концертов. Пятьдесят, сто тысяч за партию в театре — это вранье. В театрах я получаю самую высокую ставку, да, но она даже близко не приближается к указанным суммам. С нее я плачу пятьдесят процентов налога и комиссионных, из нее же оплачиваю проживание в отеле. После этих вычетов остается скромная сумма, которой бы вряд ли хватило на мой „лайфстайл“».

Успешная карьера никогда не была помехой для личной жизни артистки. В разное время ее связывали нежные отношения с коллегами по цеху. В 2007-м Анна объявляет о помолвке с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. А в 2008-м у пары рождается сын Тьяго Аруа. Анна честно признается, что не собирается уходить в отпуск:

«Тут уж вы либо мама, либо певица — как это ни обидно, но надо уметь разделять эти ипостаси. Иначе ничего не получится. У меня есть целая армия людей — друзья, няня, — которые занимаются ребенком, когда мне нужно сосредоточиться. А когда не надо думать о работе, я уделяю время сыну. Таким образом, у нас существует баланс».

Правда, пресловутый баланс, к сожалению, был нарушен. Через пару лет у мальчика диагностировали аутизм. Анна Нетребко была сокрушена этой новостью, но немедленно начала действовать и искать способы помочь малышу:

«Сначала для меня это был конец света. Но потом я очень быстро собралась и сказала: „Так, ждать некогда, надо быстро действовать“. Чем скорее действуешь, тем лучше результат — вот и все. Единственное, что я могу сказать маме ребенка-аутиста: надо найти профессионала, который будет с ним заниматься, причем чем больше часов в неделю, тем лучше. У них есть своя система, игрушки, они заставляют детей играть в какие-то специальные развивающие игры. Мама этого не сумеет».

Помолвка с Эрвином Шроттом расстроилась в 2013-м, а в середине 2016-го уже все обсуждали новую помолвку Анны, которая все-таки привела ее к алтарю с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым.

«Мне очень нравится быть женой, мой статус и то, что у меня есть муж. Тем более азербайджанские мужья — одни из самых лучших в мире. Для азербайджанского мужчины семья — это всегда важнейшая вещь в жизни. Я уверена в Юсифе — он очень надежный. Поэтому утверждаю: лучше быть замужем, чем нет!»

Теперь на гастроли пара ездит вместе. На премьеру оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско» в Большом театре в 2016-м году, чтобы послушать пение четы Нетребко-Эйвазов зрители платили по 150 000 российских рублей, покупая билеты у спекулянтов. С аншлагом проходили и другие выступления пары на самых престижных мировых площадках. Как-то Анну Нетребко попытались уколоть по поводу того, что мужа приглашают в довесок к ней. Артистка расхохоталась обидчикам в лицо:

«Вы должны понять одну вещь про Юсифа и любого другого певца. Можно быть мужем, братом, сватом, но если у тебя нет голоса, если ты не можешь петь, тебя в оперу не возьмут. Я опытнее его во всех отношениях. Но это нормально. Я пою двадцать лет. а он начал совсем недавно».

Буквально на днях Анна Нетребко и Юсиф Айвазов вернутся в Беларусь после совсем небольшого перерыва. Этим летом они выступили на открытии Европейских игр на стадионе «Динамо». В этот раз выступление пройдет в классической обстановке: под крышей и с великолепной акустикой. И, судя по всему, даже если в зале окажутся те, кто до сих пор равнодушно относился к опере, то после завершения концерта они навсегда влюбятся в этот вид искусства.

«Опера — это потрясающее искусство хотя бы потому, что это живое искусство. И никакой самый мощный компьютер, никакие стереоустановки никогда не заменят звука живого человеческого голоса или оркестра».