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Разукрашенный танко-БелАЗ выставили на продажу за $1,2 млн
Источник материала: Myfin
«Продается БелАЗ. Не бит, но крашен. Весит как 2 танка Т-34-85, может перевести три. Грузоподъемность 90 тонн, экипаж – 1 человек, скорость – до 64 км/ч. Реальному покупателю – разумный торг» – говорится в объявлениии.
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фото: БелАЗ «Продается БелАЗ. Не бит, но крашен. Весит как 2 танка Т-34-85, может перевести три. Грузоподъемность 90 тонн, экипаж – 1 человек, скорость –...
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