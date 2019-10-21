Нацбанк: никакой кредитной программы Беларуси с МВФ сейчас не существует

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«Я не буду комментировать эти вещи, эти вопросы мы не обсуждаем сейчас с Международным валютным фондом», – сказал Дмитрий Калечиц, отвечая на вопрос, при каких условиях возможно возобновление переговоров по новой программе с МВФ.