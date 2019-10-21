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Сегодня 90 лет со дня рождения Льва Яшина - лучшего вратаря XX века

22.10.2019 13:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня советскому вратарю Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. ФИФА назвала его лучшим голкипером XX века.


Фото: Wikipedia

Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве. Всю свою карьеру он провел в «Динамо», ворота которого защищал на протяжении 22 сезонов. В составе московского клуба он пять раз выигрывал чемпионат СССР.

В составе сборной провел 74 матча, став чемпионом Европы и Олимпийских игр.

В 1963-м был назван лучшим футболистом Европы. Ни один другой вратарь больше не получал этой награды.

Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer и France Football.

Лев Яшин умер 18 марта 1990 года из-за рака желудка. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

C 2019 года издание France Football вручает премию имени Льва Яшина, которую получает лучший вратарь Европы.

Стадион московского «Динамо» теперь носит название «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина.

 
 
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Сегодня советскому вратарю Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. ФИФА назвала его лучшим голкипером XX века.
 
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