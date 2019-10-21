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Сегодня 90 лет со дня рождения Льва Яшина - лучшего вратаря XX века
Источник материала: Tut.by
Сегодня советскому вратарю Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. ФИФА назвала его лучшим голкипером XX века.
Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве. Всю свою карьеру он провел в «Динамо», ворота которого защищал на протяжении 22 сезонов. В составе московского клуба он пять раз выигрывал чемпионат СССР.
В составе сборной провел 74 матча, став чемпионом Европы и Олимпийских игр.
В 1963-м был назван лучшим футболистом Европы. Ни один другой вратарь больше не получал этой награды.
Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer и France Football.
Лев Яшин умер 18 марта 1990 года из-за рака желудка. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
C 2019 года издание France Football вручает премию имени Льва Яшина, которую получает лучший вратарь Европы.
Стадион московского «Динамо» теперь носит название «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина.
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Сегодня советскому вратарю Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. ФИФА назвала его лучшим голкипером XX века.
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