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23 октября состоятся переговоры президентов Беларуси и Кубы: какие вопросы на повестке дня

22.10.2019 13:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске с официальным визитом 22 октября ожидают президента Кубы. История сотрудничества наших государств насчитывает более полувека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна». Что общего у экономик Беларуси и Кубы?

Как стало известно, уже завтра, 23 октября, высокого гостя ждут во Дворце Независимости. Здесь пройдут переговоры Александра Лукашенко с президентом Кубы в узком и расширенном составах. Сторонам предстоит определить перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. Запланировано подписание ряда международных документов, позволяющих расширить взаимодействие Беларуси и Кубы в различных отраслях. Ожидается, что по итогам переговоров президенты примут совместное заявление.

23 октября состоятся переговоры президентов Беларуси и Кубы: какие вопросы на повестке дня

Люди в материале: Александр Лукашенко, Мигель Диас-Канель
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске с официальным визитом 22 октября ожидают президента Кубы. История сотрудничества наших государств насчитывает более полувека, сообщили...
 
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