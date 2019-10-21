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В Могилёве столкнулись три автомобиля: пострадал мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве столкнулись три автомобиля.
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За рулем автомобиля Mitsubishi находился 35-летний мужчина. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Mazda, которая остановилась впереди.
В результате столкновения автомобиль покатился вперед и ударился в стоящий впереди грузовик ГАЗ с гидравлическим подъемником, принадлежащий МГКУП «Горсвет». Рабочие производили ремонтные работы по восстановлению уличного освещения.
Водитель Mitsubishi получил травмы и был доставлен в медучреждение.
По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Могилеве столкнулись три автомобиля. По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, происшествие случилось вечером 21 октября в районе...
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