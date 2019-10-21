ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

22.10.2019 13:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Служить Президенту и Отечеству. 22 октября во Дворце Независимости чествовали людей, без которых не проходит ни одно мероприятие с участием первого лица страны. Но они всегда остаются в тени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Четверть века назад была создана Служба безопасности Президента. Сейчас это элитное спецподразделение высочайшего класса. В графике белорусского лидера частые рабочие поездки по стране и международные визиты. Будь-то в сельскохозяйственных полях либо на полях саммитов – работа наших офицеров остается эффективной и незаметной. Их профессионализм заслуживает высокой оценки иностранных коллег и международных экспертов.

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодняшняя дата – очередная значимая веха в истории нашего подразделения. Четверть века назад мы создавали службу практически с нуля. Мы не представляли, какой она должна быть, не знали, чем она должна заниматься. Впервые в истории суверенной Беларуси появилось такое подразделение. Не было особых ресурсов, да и опыта. Но были люди и глубокие традиции той великой страны.

Формируя подразделение с новыми компетенциями, мы отбирали лучших сотрудников силовых ведомств Беларуси – профессионалов, патриотов с высоким чувством долга перед страной и народом. Мы тогда создавали нашу Службу безопасности, можно честно сказать, на обломках структур разрушившейся страны: соответствующего подразделения Комитета госбезопасности – группы «Альфа», соответствующего подразделения Министерства внутренних дел и других силовых структур.

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Сегодня вы имеете самое современное оружие, способное качественно решать сложнейшие задачи в любой точке Беларуси. В экстремальных ситуациях готовы действовать хладнокровно, четко, слаженно, как и следует спецслужбе, незаметно, но в то же время эффективно.

Обеспечение безопасности, защита национальных интересов страны и народа – это ваша ежедневная работа. Вы ежечасно и ежеминутно находитесь в боевом строю и полной боевой готовности. Это во многом определяет престиж нашего суверенного государства. А отличную выучку подтверждают ваши успехи на международных соревнованиях разного уровня. В том числе и благодаря вам сегодня в Беларуси сохраняется мир и порядок.

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

В охрану главы государства строгий отбор. Испытания выдерживают в среднем один из десяти претендентов. Сегодня орденами и медалями отмечено семь действующих сотрудников. 11 офицеров получили благодарности от Президента. Также в спецподразделении стало больше настоящих полковников. Погоны с тремя звездами получили два офицера СБП.

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Дмитрий Шахраев, начальник Службы безопасности Президента Беларуси:
Уважаемый товарищ Президент, разрешите поблагодарить вас за то внимание и заботу, которые вы оказываете Службе безопасности. Поверьте, каждый сотрудник это чувствует и высоко ценит. Мы прекрасно понимаем, что наша служба напрямую ассоциируется с деятельностью главы государства, поэтому у нас нет шанса на ошибку.

Уважаемый Александр Григорьевич, поверьте, каждый военнослужащий Службы безопасности, будь то рядовой сотрудник или руководитель, будет предпринимать максимум усилий для того, чтобы служба оставалась примером в вопросах исполнения воинского долга, в вопросах верности воинской присяги, а также примером в вопросах качественного и эффективного выполнения поставленных задач. Служим Президенту Отечества!

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

К 25-летию образования службы учреждена юбилейная медаль. Сегодня ее вручили главе государства. К слову, торжественное мероприятие провели в преддверии дня создания СБП. В сам знаковый день офицеры, как всегда, будут, что называется, на боевом посту.

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Александр Лукашенко вручил госнаграды военнослужащим Службы безопасности Президента

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Шахраев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Служить Президенту и Отечеству. 22 октября во Дворце Независимости чествовали людей, без которых не проходит ни одно мероприятие с участием...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня 90 лет со дня рождения Льва Яшина - лучшего вратаря XX века
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика