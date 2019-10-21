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"Надо бороться не с посредниками, а с коррупцией"
Источник материала: Партизан
Формулировка "недобросовестное посредничество" оставляет достаточно много возможностей для произвола контролеров.
Проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесен на рассмотрение Лукашенко. Проект предусматривает обязательное согласование вышестоящими органами закупок, если их осуществляют за счет госсредств.
Процесс утверждения будет напрямую связан с ценой закупки, как заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.
Экономист Сергей Балыкин в интервью
Как отличить добросовестное посредничество от недобросовестного?
- Этот вопрос поднимается уже не первый раз: обсуждался, проваливался и снова обсуждался.
Само понятие «недобросовестное посредничество» представляется мне довольно спорным: как отличить добросовестное от недобросовестного? Совесть – вообще внутреннее состояние человека, а в душу к нему не заглянешь.
В рыночной экономике товар закупается у тех, кто предлагает лучшие условия; причем речь не обязательно идет про самую низкую цену: товар может быть дороже, но с обслуживанием, другими привлекательными условиями, или кто-то просто оказался в нужное время в нужном месте (ложка дорога к обеду).
Говоря про нашу ситуацию, нужно изучать глубинные причины возникновения подобного рода схем; надо говорить не о «недобросовестном посредничестве», а о коррупционных схемах при проведении процедур госзакупок.
Причиной возникновения коррупционных схем является очень большой (очень большой!) государственный сектор (он включает в себя даже малые предприятия).
Достаточно много бюджетных средств выделяется для бюджетных закупок, и эти средства толком не контролируются. По сути дела, государственные средства отдаются в руки наемных управляющих (называть их менеджерами язык не поворачивается), которые распоряжаются чужими деньгами.
А если говорить уже совсем точно, то государственных денег не бывает – есть деньги налогоплательщиков, – то есть наемные управляющие распоряжаются народными средствами.
Как бороться с коррупционными схемами?
- Во-первых, надо сократить государственный сектор, потому что частный собственник всегда думает о том, как купить подешевле и получить побольше прибыли. Конечно, и здесь возможны схемы, при которых наемные управляющие будут обманывать хозяина, но это уже проблемы не государства, а хозяина.
Во-вторых, все-таки от государственных закупок мы никуда не уйдем. Но их нужно сократить, а процедуру госзакупок – совершенствовать. Допустим, звучали достаточно здравые идея – создать некий независимый орган по госзакупкам, который бы брал на себя эту функцию от руководителей государственных организаций.
Более того, нужен более жесткий контроль за процедурами госзакупок. А наказание за коррупционные преступления должны быть достаточно суровые, а не так, как делается сегодня: украл – возместил – вышел на свободу. Нет, наказание за коррупцию, за взятки, за сговор должно быть максимально суровым, неотвратимым, коррупционер должен знать: за преступление расплатиться, и расплатиться достаточно жестоко.
Поле для произвола контролеров
- Безусловно, нужно менять уголовное законодательство и все-таки менять практику его применения. Сегодня, когда речь идет об освобождении коррупционеров, возместивших ущерб, обещают, что к коррупционерам не будет применяться условно-досрочное освобождение, помилование и так далее. Вопрос в том, как это будет работать. Надо бороться не с посредниками, а с коррупцией при закупках.
«Недобросовестное посредничество» – субъективное понятие. Формулировка оставляет достаточно много возможностей для произвола контролеров, что само по себе провоцирует коррупцию, только уже в другой сфере – в среде проверяющих.
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Формулировка "недобросовестное посредничество" оставляет достаточно много возможностей для произвола контролеров.
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