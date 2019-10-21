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"Надо бороться не с посредниками, а с коррупцией"

22.10.2019 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Формулировка "недобросовестное посредничество" оставляет достаточно много возможностей для произвола контролеров.

"Надо бороться не с посредниками, а с коррупцией"
Проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесен на рассмотрение Лукашенко. Проект предусматривает обязательное согласование вышестоящими органами закупок, если их осуществляют за счет госсредств. 

Процесс утверждения будет напрямую связан с ценой закупки, как заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.

Экономист Сергей Балыкин в интервью Беларускай праўдзе заметил, что нужно бороться не с «недобросовестными посредниками», а с коррупционными схемами при проведении процедур госзакупок.

Как отличить добросовестное посредничество от недобросовестного?


- Этот вопрос поднимается уже не первый раз: обсуждался, проваливался и снова обсуждался.

Само понятие «недобросовестное посредничество» представляется мне довольно спорным: как отличить добросовестное от недобросовестного?  Совесть – вообще внутреннее состояние человека, а в душу к нему не заглянешь. 

В рыночной экономике товар закупается у тех, кто предлагает лучшие условия; причем речь не обязательно идет про самую низкую цену: товар может быть дороже, но с обслуживанием, другими привлекательными условиями, или кто-то просто оказался в нужное время в нужном месте (ложка дорога к обеду).


Говоря про нашу ситуацию, нужно изучать глубинные причины возникновения подобного рода схем; надо говорить не о «недобросовестном посредничестве», а о коррупционных схемах при проведении процедур госзакупок. 

Причиной возникновения коррупционных схем является очень большой (очень большой!) государственный сектор (он включает в себя даже малые предприятия). 

Достаточно много бюджетных средств выделяется для бюджетных закупок, и эти средства толком не контролируются. По сути дела, государственные средства отдаются в руки наемных управляющих (называть их менеджерами язык не поворачивается), которые распоряжаются чужими деньгами. 

А если говорить уже совсем точно, то государственных денег не бывает – есть деньги налогоплательщиков, – то есть наемные управляющие распоряжаются народными средствами.

Как бороться с коррупционными схемами?


- Во-первых, надо сократить государственный сектор, потому что частный собственник всегда думает о том, как купить подешевле и получить побольше прибыли. Конечно, и здесь возможны схемы, при которых наемные управляющие будут обманывать хозяина, но это уже проблемы не государства, а хозяина.

Во-вторых, все-таки от государственных закупок мы никуда не уйдем. Но их нужно сократить, а процедуру госзакупок – совершенствовать. Допустим, звучали достаточно здравые идея – создать некий независимый орган по госзакупкам, который бы брал на себя эту функцию от руководителей государственных организаций.

Более того, нужен более жесткий контроль за процедурами госзакупок. А наказание за коррупционные преступления должны быть достаточно суровые, а не так, как делается сегодня: украл – возместил – вышел на свободу. Нет, наказание за коррупцию, за взятки, за сговор должно быть максимально суровым, неотвратимым, коррупционер должен знать: за преступление расплатиться, и расплатиться достаточно жестоко.


Поле для произвола контролеров


- Безусловно, нужно менять уголовное законодательство и все-таки менять практику его применения. Сегодня, когда речь идет об освобождении коррупционеров, возместивших ущерб, обещают, что к коррупционерам не будет применяться условно-досрочное освобождение, помилование и так далее. Вопрос в том, как это будет работать. Надо бороться не с посредниками, а с коррупцией при закупках.

«Недобросовестное посредничество» – субъективное понятие. Формулировка оставляет достаточно много возможностей для произвола контролеров, что само по себе провоцирует коррупцию, только уже в другой сфере – в среде проверяющих.
 
 
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Формулировка "недобросовестное посредничество" оставляет достаточно много возможностей для произвола контролеров.
 
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